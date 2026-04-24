교육부·과기정통부, AI 인재양성 전담팀 첫 가동

AI 핵심 요약beta
- 교육부와 과기정통부가 24일 AI 인재양성 협력 TF 첫 회의를 열었다.
- 지난달 온담회 후속으로 차관 공동 팀장 운영하며 협력 과제를 추진했다.
- 거점대 협력, AI 교육 플랫폼 구축, 가이드라인 마련 등을 논의했다.
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초중등 AI 플랫폼·생성형 AI 활용 가이드라인 마련
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 과학기술정보통신부(과기정통부)가 인공지능(AI) 인재양성을 위한 범부처 협력에 본격 착수했다.
교육부와 과기정통부는 24일 국가과학기술자문회의 대회의실에서 '인공지능(AI) 인재양성 협력 전담팀(TF)' 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 전담팀은 지난달 19일 양 부처 장관이 참석한 '인재정책 온담회'의 후속 조치로 구성됐으며 부처 간 AI 인재양성 협력 과제를 신속하게 추진하기 위해 양 부처 차관을 공동 팀장으로 운영된다.
이번 회의는 전담팀(TF)의 첫 회의로 온담회에서 논의된 협력 과제의 추진 상황을 점검하 향후 협력 필요 사항을 공유했다.
주요 논의 안건으로는 ▲거점국립대와 4대 과기원 및 AI 중심대학 간 협력 방안 △▲초중등 AI 실습교육 플랫폼 구축 및 교원 양성·연수체계 혁신 ▲교육 분야 생성형 AI 활용 가이드라인 마련 등이 포함됐다.
최은옥 교육부 차관은 "인공지능(AI) 시대의 인재정책은 결코 어느 한 부처의 노력만으로는 이룰 수 없는 여러 부처의 협업이 필수적인 의제"라며 "오늘 첫 회의를 시작으로 인공지능(AI) 인재양성을 위한 두 부처의 노력이 부처 경계를 넘어 동반 상승(시너지) 효과를 창출하길 기대한다"고 밝혔다.
류제명 과기정통부 제2차관은 "인공지능(AI) 기술발전 속도가 워낙 가파르다 보니 기존의 인재양성 방식만으로는 산업현장의 요구를 따라가기에 한계가 있다"며 "양 부처가 머리를 맞대고 인공지능(AI) 인재양성의 패러다임 전환을 적극 논의해야 할 시점이다"라고 강조했다.
이어"교육부가 기초교육의 탄탄한 토대를 마련해 주신다면, 과기정통부는 고도화된 연구환경과 실습인프라를 적극 제공하여 우리 인재들이 세계적인 인공지능(AI) 전문가로 성장할 수 있는 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com