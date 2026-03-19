교육부·과기정통부, 첨단인재 양성 맞손…AI 교육혁신 본격화

과기원·거점국립대 연계 강화…연구장비 공동활용 추진
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 과학기술정보통신부가 인공지능(AI)과 첨단기술 중심의 산업 재편에 대응해 미래 인재 양성 정책을 함께 추진하기로 했다. 초·중등 교육부터 대학, 평생교육까지 인재 양성 전 주기를 아우르는 협력체계를 구축해 첨단인재 육성의 속도를 높이겠다는 구상이다.
19일 교육부에 따르면 최교진 교육부 장관과 배경훈 과기정통부 장관은 이날 국가과학기술자문회의에서 '교육부-과기정통부 인재 정책 온담회'를 열고 과학기술 인재 육성, AI 교육 혁신, 지역 균형발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
이날 회의는 부처 간 칸막이를 허물고 현장 체감도가 높은 인재정책을 함께 만들기 위해 마련됐다.
양 부처는 과학기술인재의 유입부터 성장, 활동까지 전 주기에 걸쳐 정책 연계를 강화하기로 했다. 이를 위해 실무 협의회를 구성하고 협의 결과를 반영해 올해 6월까지 '제5차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(2026~2030)'을 마련할 계획이다.
AI 분야 협력도 본격화한다. 초·중등 교육 현장에는 AI 실습 교육 플랫폼을 구축해 학생들이 실제 데이터와 AI 모델을 직접 다뤄볼 수 있는 환경을 조성한다. 생성형 AI 활용 가이드라인과 AI 윤리교육을 함께 마련하고, 교원 역량 강화 연수도 공동 추진한다.
대학 단계에서는 과기원의 AI 단과대학·AI 중심대학과 교육부의 AI 거점대학 간 공동연구, 학점교류, 우수 교과 개방 등을 확대해 지역 AI 인재 양성 체계를 구축하기로 했다.
지역 혁신 생태계 조성을 위해서는 과기원·출연연·거점국립대 간 공동 연구와 협력 프로그램도 운영한다. 우수 연구인력 교류를 위한 겸직을 활성화하고 지역기업 수요를 반영한 유망기술 발굴부터 공동연구, 사업화까지 연계해 산·학·연 협력 기반을 넓힌다는 방침이다. 아울러 대학 연구시설과 장비의 공동 활용을 촉진하고 장비 전담인력 운영도 확산할 계획이다.
양 부처는 협력 과제를 속도감 있게 추진하기 위해 차관 공동팀장 체제의 전담팀(TF)을 구성·운영하고 세부 협력 계획을 올해 상반기 내 과학기술관계장관회의에 상정하기로 했다.
최 장관은 "초·중등 교육부터 고등·평생교육까지 전 생애주기 인재양성을 위해 과기정통부와 힘을 합치겠다"고 밝혔다.
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