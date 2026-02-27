교육부·대교협, 대학 AI 활용 윤리 지침 마련 착수…오늘 간담회 개최

대학별 자체 가이드라인 수립 돕는 기초자료 마련

현장 의견 반영해 최종 지침 확정 예정

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회(대교협)는 27일 서울역 삼경교육센터에서 '대학 인공지능(AI) 활용 윤리 지침(가이드라인) 마련을 위한 간담회'를 개최한다고 밝혔다.

최근 대학가에서는 생성형 AI를 포함한 인공지능 기술 활용이 보편화하고 있지만 무분별한 사용에 따른 부작용 우려도 함께 커지고 있다. 이에 교육부는 각 대학이 학교 실정에 맞는 자체 지침을 마련할 때 활용할 수 있도록, 전문가와 대학 관계자 의견 수렴을 거쳐 대학 AI 활용 윤리 가이드라인을 마련할 방침이다.

간담회 포스터. [사진=교육부]

이번 간담회는 '대학의 윤리적이고 책임 있는 AI 활용'을 주제로 진행된다. 참석자들은 AI 확산에 따른 학사 운영의 공정성 확보 방안과 대학 현장에서 AI를 책임감 있게 활용할 수 있는 교육환경 조성 필요성에 대해 논의할 예정이다. 아울러 가이드라인의 실효성을 높이기 위한 적용 방안도 함께 모색한다.

간담회에서는 김자미 고려대 교수가 국내외 대학의 AI 활용 윤리 관련 사례를 분석하고, AI 활용 윤리의 개념과 핵심 원칙을 도출한 뒤 윤리 기준안이 담긴 가이드라인 시안을 발표한다.

이후 대학의 윤리적이고 책임 있는 AI 활용을 지원하고 현장에서 가이드라인을 실질적으로 적용할 수 있는 방안에 대해 대학 관계자와 전문가들이 토론을 이어갈 예정이다.

교육부는 이번 간담회에서 나온 현장 의견을 적극 반영해 AI 활용의 핵심 원칙과 윤리 기준 등을 보완한 뒤 최종 확정된 가이드라인을 대학에 안내할 계획이다.

이윤홍 교육부 인공지능인재지원국장은 "AI는 대학 교육 혁신의 필수 도구가 됐지만 그 활용에는 명확한 기준과 윤리적 책임이 전제돼야 한다"며 "이번 가이드라인이 대학별 자체 지침 마련의 든든한 기초가 돼 대학 사회에 건강한 AI 활용 문화가 안착하기를 기대한다"고 말했다.

