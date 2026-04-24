LG U+, 웰컴저축은행과 AI 금융비서 출시

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 24일 웰컴저축은행과 AI 금융비서를 출시했다.
- 엑사원 기반으로 앱에 탑재해 자연어로 거래 내역 확인과 송금을 지원한다.
- 시범 운영 후 피드백으로 성능을 개선하며 금융권 확대를 추진한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 웰컴저축은행과 함께 저축은행업계 최초로 생성형 AI 기술을 적용한 'AI 금융비서'를 출시했다고 24일 밝혔다.
웰컴저축은행의 모바일 앱 '웰컴디지털뱅크'에 탑재된 AI 금융비서는 LG AI연구원의 대규모 언어모델 '엑사원(EXAONE)'을 기반으로 개발됐다. LG유플러스의 AI 에이전트 구축 노하우와 웰컴저축은행의 고객 데이터를 결합했다.
고객은 음성이나 텍스트로 평소 말투대로 금융 업무를 처리할 수 있다. "어제 결제한 내역 알려줘"라는 식의 자연스러운 질문에 즉시 거래 내역을 확인할 수 있으며 송금·계좌 조회·거래 내역 확인 등을 수행할 수 있다.
고객의 이용 이력과 금융 데이터를 바탕으로 맞춤형 응답을 제공하고 금융정보를 요약·분석하는 기능도 지원한다. 거래 실행 시 최종 확인 절차를 거치도록 설계해 보안성을 강화했다.
AI 금융비서는 지난달 23일부터 약 한 달간 시범 운영됐다. 특히 앱 사용이 익숙하지 않은 60대 이상 고객들이 음성 명령만으로 금융정보 조회와 이체를 수행할 수 있다는 점이 호평을 받았다.
두 회사는 시범 운영 기간 확보한 피드백을 바탕으로 AI 금융비서의 성능 개선에 나설 계획이다. 최신 AI 모델을 순차적으로 적용해 대화 맥락 이해와 복합 질의 처리 능력을 강화할 방침이다.
안형균 LG유플러스 엔터프라이즈 AI사업그룹장(상무)은 "이번 금융비서 출시는 엑사원 기반 국내에 최적화된 AI 기술과 웰컴저축은행의 혁신 의지가 결합된 의미있는 사례"라며 "보험·증권·카드 등 금융권 전반으로 대화형 AI 서비스를 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
권영관 웰컴저축은행 AIC서비스본부 본부장(전무)은 "AI 금융비서를 통해 금융서비스 방식을 본적으로 바꾸게 될 것"이라며 "이는 말이나 글을 통해 금융을 이용하는 '메뉴 없는(menu-less) 뱅킹'을 구현한 것으로 웰컴저축은행은 앞으로도 고객에게 더 혁신적이고 편리한 금융서비스를 제공하는 AI 및 IT 기반의 금융서비스 회사로 자리잡겠다"고 밝혔다.
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