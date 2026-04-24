韓 기업, 베트남서 '역대 최대' 8200만달러 규모 수출계약 달성

AI 핵심 요약beta
- 한국 기업들이 23일 이재명 대통령 베트남 방문 계기로 8200만 달러 수출 계약을 달성했다.
- 산업부와 무역투자진흥공사가 한-베트남 비즈니스 파트너십을 열어 AI·바이오 등 첨단 분야 협력을 강화했다.
- 김정관 장관이 쇼케이스 현장을 방문해 기업 지원을 약속하고 73건 MOU가 체결됐다.
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비즈니스 포럼 계기, 73건 기업·기관 MOU 교환
[세종=뉴스핌] 정성훈 경제부장·김하영 인턴기자 = 한국 기업들이 베트남과 역대 최대로 8200만 달러 규모의 수출 계약을 달성했다.
산업통상부(장관 김정관)와 대한무역투자진흥공사(사장 강경성)는 이재명 대통령의 베트남 국빈방문을 계기로 지난 23일 베트남에서 '한-베트남 비즈니스 파트너십'을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 우리 중소⋅중견 기업의 베트남 시장 진출을 가속화하고, 단순 제조 중심의 협력을 넘어 바이오⋅방산 등 첨단산업 분야로 파트너십을 고도화하기 위해 마련됐다.
행사에는 ▲인공지능(AI)⋅반도체 ▲바이오⋅의료 ▲콘텐츠⋅소비재 ▲에너지⋅환경 분야의 우리 기업 100여개 사와 베트남 바이어 200여개 사가 참여했다.
동 행사에 참석한 우리 기업들은 총 24건, 약 8200만 달러 규모의 수출 계약액을 달성해 2015년부터 개최돼 온 비즈니스 파트너십 행사 중 역대 최대 실적을 일궈냈다.
김정관 산업부 장관은 행사장 내 마련된 'K-라이프스타일 쇼케이스'와 '진출 애로 상담관' 현장을 방문해 우리 기업들의 베트남 수출활동을 지원했다.
김 장관은 "베트남은 한국의 3대 교역대상국이자, 공급망 협력의 핵심 파트너"임을 강조하고 "우리 기업들이 베트남에서 다양한 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 정부 차원에서 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
한편 산업부와 대한상공회의소(회장 최태원)가 공동 주최한 '한-베트남 비즈니스 포럼'이 이재명 대통령과 베트남 레밍흥 총리가 참석한 가운데 개최됐다. 양국 기업 간 협력과 교류의 장인 동 포럼에서는 원전·첨단산업·인프라 등 다양한 분야에서 총 73건의 기업·기관 간 업무협약을 맺었다.
산업부 관계자는 "이번 국빈 방문을 계기로 이루어진 한-베트남 경제 분야 성과가 우리 기업이 체감할 수 있는 실질적 사업 기회로 연결될 수 있도록 후속조치 논의를 지속 논의하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com