하림, '삼계탕' 베트남 수출 본격화…글로벌 시장 확대

AI 핵심 요약beta
- 하림이 24일 베트남 삼계탕 수출 승인을 획득했다.
- 미국 EU에 이은 베트남 진출로 글로벌 확대를 가속화했다.
- 9년 협상 끝에 정부 지원으로 위생 경쟁력을 입증했다.
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초격차 식품안전시스템 기반 북미·유럽·동남아 공략 확대
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 하림이 베트남 삼계탕 수출 승인을 확보하며 글로벌 시장 확대에 속도를 내고 있다고 24일 밝혔다.
하림은 미국과 유럽연합(EU)에 이어 동남아 최대 시장인 베트남까지 진출 기반을 마련하며 식품안전 경쟁력을 다시 입증했다.
하림은 최근 농림축산식품부와 식품의약품안전처가 추진해 온 베트남 열처리 가금육 위생·검역 협상이 최종 타결됨에 따라 자사 삼계탕 제품의 현지 수출을 위한 최우선 승인을 획득했다.
이번 베트남 수출길 개척은 2017년 협상 개시 이후 9년 만의 성과로, 22일(현지시간) 한-베트남 정상회담을 계기로 검역 협력 양해각서가 체결되며 결실을 맺었다.
하림은 국내 육가공장 가운데 우선 승인을 받으며 위생·품질 관리 경쟁력을 재확인했다.
하림은 농장부터 생산·가공·유통까지 전 과정을 수직 계열화한 통합 관리 시스템과 해썹(HACCP) 기반 품질관리 체계를 운영하고 있다. 스마트팩토리의 에어칠링 공법 등을 통해 교차 오염 방지와 신선도 유지에도 주력하고 있다.
대표 제품인 삼계탕은 이러한 품질 경쟁력을 바탕으로 미국과 캐나다 검역을 통과했으며, 중국과 홍콩에 이어 최근 비관세 장벽이 높은 EU 27개국 수출에도 성공했다.
특히 개별 급속 동결(IFF) 공정을 적용한 냉동 삼계탕은 안전성과 품질을 동시에 인정받으며 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고 있다.
하림은 이번 성과를 정부 지원과 기업의 선제적 위생 규격 준비가 결합된 수출 협력 사례로 평가했다.
양창호 하림식품안전센터 실장은 "정부의 적극적인 협상 지원과 식품안전시스템 투자가 시너지를 내며 베트남 시장 진출 성과로 이어졌다"며 "글로벌 시장에서 검증된 품질 경쟁력을 앞세워 베트남 소비자 공략에 나설 것"이라고 말했다.
gojongwin@newspim.com