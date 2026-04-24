신입사원 만난 엔씨 김택진 대표 "통찰력이 AI 시대 경쟁력"

AI 핵심 요약beta
- 엔씨 김택진 대표가 23일 판교R&D센터에서 신입사원들과 AI 시대 통찰력을 강조했다.
- AI 발전 속 인간 통찰력이 경쟁력이라며 일의 본질 꿰뚫는 능력을 요구했다.
- 본능적 재미 주는 게임 개발과 빠른 회사 성장 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔씨 김택진 대표가 23일 경기도 성남 판교R&D센터에서 2026년 신입사원들을 만나 AI 시대에 필요한 역량으로 통찰력을 강조했다.
'CEO와의 대화' 행사에서 김 대표는 신입사원들과 AI 시대의 경쟁력, 게임 개발의 철학 등을 논의했다. 그는 "AI 기술이 발전할수록 인간의 통찰력은 더욱 중요해진다"며 "자신에게 맡겨진 일의 본질을 꿰뚫어보는 능력이 있어야 경쟁력을 가질 수 있다"고 말했다.
게임 개발의 방향성에 대해 김 대표는 "가장 이상적인 게임은 언어로 표현하기 어려운 순수한 재미를 주는 것"이라며 "논리적 설명의 한계를 넘어 본능적인 재미를 선사할 수 있는 게임을 만들어달라"고 당부했다.
김 대표는 "10년 전 이 자리의 신입사원들이 현재 회사의 중심"이라며 "여러분들은 그보다 더 빠르게 엔씨를 다음 단계로 이끌어주길 바란다"고 덧붙였다.
엔씨는 2006년부터 신입사원 공개 채용 때마다 'CEO와의 대화'를 온보딩 프로그램으로 운영하며 신입사원들에게 기업 정신과 미래 전략을 공유하고 있다.
yuniya@newspim.com