빅웨이브로보틱스, 코스닥 상장 예심 통과

AI 핵심 요약beta
- 빅웨이브로보틱스가 24일 코스닥 상장 예비심사를 통과했다.
- 2020년 설립된 이 회사는 마로솔과 솔링크로 산업용 피지컬 AI를 운영한다.
- 2025년 매출 207억 원 달성하며 흑자전환하고 글로벌 진출 자금을 조달한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 산업용 피지컬 AI 기업 빅웨이브로보틱스가 코스닥 상장을 위한 예비심사를 통과했다.
24일 빅웨이브로보틱스는 한국거래소로부터 코스닥 상장 예비심사 승인을 받았다고 밝혔다. 상장 주관사는 유진투자증권과 미래에셋증권이다.
2020년 설립된 빅웨이브로보틱스는 국내 1위 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔(Marosol)'과 다종 로봇 통합제어 AI 에이전트 '솔링크(SOLlink)'를 운영하는 산업용 피지컬 AI(Physical AI) 기업이다.
핵심 기술은 산업 현장에 최적화된 'AI 오케스트레이션'으로, ▲도입 병목을 해결하는 '마켓 인텔리전스' ▲단위 작업을 최적화하는 '태스크 인텔리전스' ▲공정 전체 흐름을 제어하는 '워크플로우 인텔리전스'를 결합해 설비·로봇·작업자를 하나의 지능으로 연결하는 구조를 제공한다. 이 같은 사업모델을 인정받아 로봇 기업 최초로 사업모델 평가 최고 등급인 'AA'를 획득했다.
실적도 가파른 성장세를 보이고 있다. 2021년 5억 원대에 불과했던 매출은 2025년 207억 원으로 늘어 최근 4년간 연평균 성장률(CAGR) 153%를 기록했다. 2025년에는 영업이익 7억 원을 내며 흑자전환에 성공했고, 실구매 고객사 640개사, 재구매율 55%를 달성했다.
빅웨이브로보틱스는 상장을 통해 조달한 자금을 글로벌 시장 진출 가속화와 휴머노이드 서비스형 로봇(RaaS) 솔루션 및 피지컬 AI 기술 개발에 투자할 계획이다.
김민교 빅웨이브로보틱스 대표이사는 "이번 예심 통과는 빅웨이브가 추구해온 산업용 피지컬 AI 모델의 성장 잠재력을 시장에서 인정받은 결과"라며 "상장을 계기로 기술력을 더욱 고도화해 글로벌 로봇 대중화 시대를 이끄는 핵심 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com