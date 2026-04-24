채비 'CHAEVI MCS', 레드닷·iF·CES 디자인 3관왕

AI 핵심 요약beta
- 채비가 24일 레드닷 디자인 어워드 본상을 수상했다.
- iF 디자인 어워드에 이어 세계 3대 디자인상 두 곳 석권했다.
- CHAEVI MCS 초고속 충전 플랫폼으로 3관왕 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 채비가 초고속 충전 플랫폼 'CHAEVI MCS'로 세계 3대 디자인상 중 두 곳을 연이어 수상했다.
24일 채비는 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 밝혔다. 지난 2월 'iF 디자인 어워드 2026' 수상에 이어 세계 3대 디자인상 중 두 곳을 석권한 것이다. 채비는 2024년 '채비 메가스테이션'으로 레드닷 본상을 수상한 데 이어 올해 동일 어워드에서 두 번째 수상을 기록했다.
이번 수상작 CHAEVI MCS는 앞서 CES 2026에서 'Vehicle Tech & Advanced Mobility'와 'Artificial Intelligence(AI)' 두 부문 혁신상을 동시에 수상한 바 있다. 2023년부터 3년 연속 CES 혁신상을 수상했으며 iF·레드닷까지 더해지며 3관왕에 올랐다.
CHAEVI MCS는 1MW와 2MW 두 가지 사양으로 구성된 초급속 충전 플랫폼이다. 최대 높이 2000mm의 슬림한 설계와 모듈형 '파워 스택(Power Stack)' 구조를 적용해 캐비닛을 유연하게 확장할 수 있다. SOC LED·8인치 LCD 디스플레이·RFID 카드 리더·CCS/NACS 커넥터·비상정지 버튼 등 사용자 편의 요소를 통합 구성했으며, 5분 이내 완전 충전을 목표로 개발됐다.
한편 채비는 코스닥 상장 일반청약에서 증거금 약 4조2000억원을 모으며 흥행에 성공했다. 상장일은 이달 29일로 예정돼 있다.
최영훈 채비 대표는 "충전 기술과 디자인을 하나의 통합된 가치로 설계해 온 채비의 철학이 글로벌 시장에서 인정받은 결과"라며 "기술·디자인·서비스가 유기적으로 결합된 새로운 충전 경험을 지속적으로 제시하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com