채비, 코스닥 상장 공모가 1만2300원 확정

AI 핵심 요약beta
- 채비가 21일 코스닥 상장 일반청약에서 302대 1 경쟁률을 기록했다.
- 기관 수요예측은 55대 1이며 공모가는 1만2300원으로 확정했다.
- 공모자금 1107억 원을 충전 인프라와 기술 개발에 투입한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 전기차 급속 충전 인프라 운영사 채비가 코스닥 상장을 위한 일반청약에서 경쟁률 302대 1을 기록했다고 21일 밝혔다.
채비는 지난 20일부터 일반청약을 진행했다. 배정 물량 225만 주에 대해 총 6억8046만9540주가 신청됐으며, 청약 건수는 29만9606건이었고 증거금은 4조2000억 원으로 잠정 집계됐다.
기관 수요예측에는 751개 기관이 참여해 55대 1의 경쟁률을 기록했다. 해외 기관투자자의 약 70%가 공모가 밴드 상단 이상을 제시했고, 전체 기관투자자 수량의 약 38%가 상단 가격에 분포했다.
채비는 공모가를 밴드 하단인 1만2300원으로 최종 확정했다. 상장 이후 안정적인 주가 흐름을 확보하기 위한 전략적 판단이다. 상장 후 3개월간 공모가를 하회할 경우 공모가의 90% 수준에서 매도할 수 있는 환매청구권도 도입했다.
채비는 이번 상장으로 확보한 공모자금 1107억 원을 핵심 인프라 선점과 차세대 초급속 충전 기술 개발, 글로벌 사업 기반 구축에 투입할 계획이다. 상장 이후에는 운영 데이터를 바탕으로 고효율 입지 중심의 확장 전략을 추진하고 공공부지 중심 전략을 유지해 네트워크 확장 속도를 높일 방침이다.
최영훈 채비 대표는 "이번 상장에 보내주신 투자자들의 관심은 채비의 기술력과 미래 성장성에 대한 기대가 반영된 결과"라고 밝혔다.
채비의 대표 주관사는 KB증권·삼성증권이며 공동 주관사는 대신증권·하나증권이다. 상장일은 이달 29일이다.
dconnect@newspim.com