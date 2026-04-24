IBK기업은행, 신보와 혁신창업기업 성장 위해 5000억원 금융지원 실시

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 24일 신보와 혁신창업기업 금융지원 업무협약을 체결했다.
- 총 5000억 원 규모의 금융지원을 실시한다.
- 신보 보증기업에 금리 1.5%p 인하와 보증료 0.5%p 우대를 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 24일 신용보증기금(이하 신보)과 '혁신창업기업 성장과 생산적 금융 활성화를 위한 금융지원' 업무협약을 체결하고 총 5000억 원 규모의 금융지원을 실시한다고 밝혔다.
기업은행은 협약에 따라 신보 보증서를 발급받은 기업을 대상으로 ▲최대 1.5% 포인트(p)의 금리 인하 ▲0.5%p 보증료 우대 등의 혜택을 제공한다. 이번 협약은 우수한 기술력을 보유하고도 자금 조달에 어려움을 겪는 초기 창업기업과 미래 성장성이 우수한 기업의 데스밸리 극복을 지원하기 위해 체결됐다.
기업은행 관계자는 "이번 금융지원은 우수한 기술력을 보유하고도 자금조달에 어려움을 겪는 혁신기업을 위해 마련했다"며 "앞으로도 중소기업의 단계별 성장을 지원하고 창업 생태계 활성화에 앞장서겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com