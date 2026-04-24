4분 더 빠르게 물속으로…프리다이빙 수난구조 효과 입증

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 24일 국립소방연구원이 무호흡잠수 수난구조 실증실험을 성공했다고 밝혔다.
- 23일 충남 아산 궁평저수지에서 30여 명이 참여해 초기 대응 골든타임 확보 효과를 확인했다.
- 연구원은 활동지침 마련과 교육 도입을 검토하며 보조 수단으로 활용을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 국립소방연구원이 무호흡잠수(프리다이빙)를 활용한 수난구조 현장 적용 가능성을 검증하는 실증실험을 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다.
이번 실험은 지난 23일 충청남도 아산시 궁평저수지 일대에서 진행됐으며, 119구조대원과 프리다이빙 전문가, 안전요원 등 30여 명이 참여해 실제 내수면 환경에서 구조 성능을 검증했다.
특히 무거운 공기통 없이 한 번의 호흡으로 즉시 입수하는 무호흡잠수 방식이 수난 사고 초기 대응에서 골든타임 확보에 효과적이라는 점이 확인됐다.
앞서 국립소방연구원은 지난해 중앙소방학교 수영장에서 진행한 기초 실험을 통해 무호흡잠수가 기존 스쿠버 방식보다 입수 준비 시간을 4분 이상 단축할 수 있음을 확인한 바 있다. 또한 호흡법 훈련을 통해 구조대원의 잠수 지속 시간도 평균 41초가량 늘어난 것으로 나타났다.
이번 실증은 이러한 기초 연구 결과를 실제 자연 환경에 적용해 검증한 단계로, 수난구조 현장에서의 활용 가능성을 한층 높였다는 평가다.
다만 연구원은 무호흡잠수가 기존 스쿠버 잠수를 완전히 대체하는 기술이 아니라, 사고 초기 신속 대응을 위한 보조적 구조 수단으로 활용돼야 한다고 강조했다. 개인 숙련도에 따른 성능 차이가 큰 만큼 체계적인 교육과 훈련이 필수적이라는 분석이다.
국립소방연구원은 이번 실험 데이터를 바탕으로 '무호흡잠수 기반 수난구조 활동지침'을 마련하고, 구조대원을 대상으로 한 전문 교육과정 도입을 검토할 계획이다.
김연상 국립소방연구원장은 "레저 스포츠로만 인식되던 프리다이빙 기술을 구조 현장에 과학적으로 접목함으로써 수난 사고 대응의 새로운 패러다임을 열었다"며 "실증된 데이터를 바탕으로 무호흡잠수를 신속하고 안전한 공식 구조 기법으로 정착시켜 국민의 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com