[특징주] 한화갤러리아, 지배구조 개편 기대감에 30%↑

AI 핵심 요약beta
- 한화갤러리아가 24일 그룹 지배구조 단순화 기대감에 강세 보인다.
- 전일 대비 29.96% 오른 3340원에 거래된다.
- 한국거래소가 한화 분할 신설법인 재상장 예비심사 적격 판단했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 24일 한화갤러리아가 그룹 지배구조 단순화 및 사업 재편 기대감에 강세를 보이고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 50분 기준 한화갤러리아는 전일 대비 29.96% 오른 3340원에 거래되고 있다. 같은 시각 한화갤러리아우도 전일 대비 16.23% 상승한 7590원을 기록 중이다.
이는 한국거래소가 한화의 분할 신설 예정법인 '한화머시너리앤서비스홀딩스'에 대해 주권 재상장 예비심사 적격 판단을 확정한 영향으로 분석된다.
한국거래소는 전날 한화머시너리앤서비스홀딩스에 대한 주권 재상장 예비심사에서 적격 판단을 내린 바 있다. 해당 법인은 한화비전, 한화갤러리아 등 자회사를 관리하고 신규 투자를 추진하기 위한 목적으로 인적분할 방식으로 설립된다.
법인 설립 예정일은 오는 8월 1일이며, 상장일은 같은 달 25일로 계획돼 있다. 시장에서는 이번 지배구조 개편이 사업 효율성 제고와 투자 확대 기대감으로 이어질 수 있다는 점에서 투자심리를 자극한 것으로 보고 있다.
nylee54@newspim.com