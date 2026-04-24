[특징주] 고영, AI 훈풍에 실적 급증…장중 30% ↑

AI 핵심 요약beta
- 고영이 24일 1분기 호실적과 AI 수혜 기대감에 29.80% 급등했다.
- 영업이익 99억원으로 전년 대비 209.1% 증가하고 매출 727억원으로 42.3% 늘었다.
- AI 인프라 투자 확대에 따른 3D 검사장비 수요 증가로 성장세를 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 24일 고영테크놀러지(고영)이 1분기 호실적과 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 수혜 기대감에 급등하고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 10시02분 기준 고영은 전 거래일 대비 29.80% 오른 4만2250원에 거래되고 있다.
전날 고영은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 99억원으로 전년 동기 대비 209.1% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 매출은 727억원으로 42.3% 늘었고, 순이익은 157억원으로 388.6% 증가했다.
시장에서는 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 증가가 실적 개선으로 이어진 것으로 보고 있다. 고성능 반도체와 고속 광인터커넥트 수요가 늘어나면서 수율 확보를 위한 3D 정밀 검사 기술의 중요성도 부각되고 있다.
고영은 글로벌 1위 AI 데이터센터용 광통신 모듈 고객사를 대상으로 3D 반도체 패키징 검사장비 공급을 확대하며 성장세를 이어가고 있는 것으로 분석된다. 고영 관계자는 "글로벌 AI 고객사를 중심으로 3D 검사장비 수요가 지속적으로 증가하고 있다"고 전했다.
nylee54@newspim.com