김현정 의원 "최원용 평택시장 후보, 부드러운 열정을 가진 사람"

AI 핵심 요약beta
- 김현정 더불어민주당 의원이 23일 최원용 평택시장 후보를 부드러운 열정 가진 사람으로 소개했다.
- 최 후보를 경제 산업 전문가이자 이재명 인정한 실력자로 평택 행정통이라 평가했다.
- 6월 3일 평택시장 선거 승리를 위해 최선을 다하겠다고 페이스북에 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김현정 더불어민주당 의원은 23일 최원용 더불어민주당 평택시장 후보를 "부드러운 열정을 가진 사람"이라고 소개하며 오는 6월 3일 평택시장 선거 승리를 위해 최선을 다하겠다고 페이스북을 통해 밝혔다.
김 의원은 이날 자신의 페이스북에 "누가 저에게 최원용이 어떤 사람이냐고 물으면 저는 망설임 없이 이렇게 대답할 것"이라며 "온화한 성품으로 주위 사람들을 이끌고 포용하면서도, 일에서만큼은 항상 뜨거운 열정으로 이뤄내기 때문"이라고 설명했다.
김 의원은 "이제 우리 평택을 대한민국 1등 도시, 더 살맛 나는 도시로 만들기 위해 최원용 후보가 출발선에 섰다"라며 "저 김현정도 최원용 후보가 오는 6월 3일 승리의 깃발을 올릴 수 있도록, 함께하며 최선을 다하겠다"라고 강조했다.
이어 "준비된 평택시장 기호 1번 최원용, 더불어민주당 평택시장 후보 최원용에게 평택 시민 여러분들의 아낌 없는 지지와 성원을 부탁드린다"라고 당부했다.
그러면서 최 후보를 16년간 멈춰 있던 현덕지구 개발을 재개하고 미래 신산업 투자 유치의 기반을 구축한 '경제 산업 전문가'로 소개했다.
또한 "코로나19 당시 이재명 경기도 기획조정실장을 역임하며 경기도민을 위한 재난기본소득 기획하고 집행을 총괄한 '이재명이 인정한 실력자'"라며 "경기도 평택개발지원단장과 평택시 부시장 등을 역임하며 삼성 반도체 평택 유치와 고덕신도시 개발 행정을 총괄한 '평택통 행정통'"이라고 덧붙였다.
최 후보는 이재명 도지사 당시 경기도청 기획조정실장, 더불어민주당 원내대표 특보, 평택시 부시장, 경기도 평택개발지원단장, 경기경제자유구역청장 등을 역임했으며, 서울대학교 행정대학원에서 행정학 석사 학위를 취득했다. 현재는 더불어민주당 당대표 민생특보를 맡고 있다.
chogiza@newspim.com