최원용 평택시장 예비후보, '팀평택' 구축…당내 결집 가속

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 최원용 평택시장 예비후보 선거대책위원회가 11일 오후 3시 평택시 선거사무소에서 출마자들과 당원 등이 참석한 가운데 '본경선 승리를 위한 선거대책회의'를 개최했다.

회의는 유병만 전 예비후보 측 지지세력을 통합하고 본경선 승리를 위한 전략을 마련하기 위해 열렸다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 =최원용 평택시장 예비후보 선거캠프에서 열린 선거대책회의에 참석한 선거 출마자들이 본경선 승리를 위해 힘을 모으기로 했다.2026.04.11 krg0404@newspim.com

이날 유병만 위원장은 "30년 정통 민주당 외길을 걸어온 제가 보기에 평택의 연속성 있는 발전과 혁신을 이끌 적임자는 준비된 행정 전문가 최원용"이라며 "정장선 시장과 함께 고민했던 평택의 미래를 최 예비후보가 이어받아 완성해야 한다"고 강조했다.

이에 최원용 예비후보는 "큰 결단을 내려주신 유병만 전 예비후보와 지지자 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 "단순한 캠프 결합을 넘어 평택의 승리만을 생각하는 '팀평택'이라는 하나의 원팀으로 거듭났다"고 화답했다.

이어 최 예비후보는 "단단한 원팀의 통합된 힘은 그 어떤 바람에도 흔들리지 않을 것"이라며 "오늘 결집은 본경선 승리를 넘어 본선 압승으로 가는 결정적 변곡점이 될 것"이라고 필승 의지를 밝혔다.

최원용 예비후보 선거사무소는 이번 회의를 기점으로 '팀평택' 이름 아래 시민과 당내 결집을 가속화한다는 계획이다.

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