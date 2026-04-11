최원용 평택시장 예비후보, '팀평택' 구축…당내 결집 가속

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 최원용 평택시장 예비후보가 11일 선거대책회의를 열었다.
- 유병만 전 예비후보 지지세력을 통합하고 본경선 전략을 마련했다.
- 최 예비후보는 팀평택 원팀 결성을 선언하며 본선 압승 의지를 밝혔다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 최원용 평택시장 예비후보 선거대책위원회가 11일 오후 3시 평택시 선거사무소에서 출마자들과 당원 등이 참석한 가운데 '본경선 승리를 위한 선거대책회의'를 개최했다.
회의는 유병만 전 예비후보 측 지지세력을 통합하고 본경선 승리를 위한 전략을 마련하기 위해 열렸다.
이날 유병만 위원장은 "30년 정통 민주당 외길을 걸어온 제가 보기에 평택의 연속성 있는 발전과 혁신을 이끌 적임자는 준비된 행정 전문가 최원용"이라며 "정장선 시장과 함께 고민했던 평택의 미래를 최 예비후보가 이어받아 완성해야 한다"고 강조했다.
이에 최원용 예비후보는 "큰 결단을 내려주신 유병만 전 예비후보와 지지자 여러분께 깊은 감사를 드린다"며 "단순한 캠프 결합을 넘어 평택의 승리만을 생각하는 '팀평택'이라는 하나의 원팀으로 거듭났다"고 화답했다.
이어 최 예비후보는 "단단한 원팀의 통합된 힘은 그 어떤 바람에도 흔들리지 않을 것"이라며 "오늘 결집은 본경선 승리를 넘어 본선 압승으로 가는 결정적 변곡점이 될 것"이라고 필승 의지를 밝혔다.
최원용 예비후보 선거사무소는 이번 회의를 기점으로 '팀평택' 이름 아래 시민과 당내 결집을 가속화한다는 계획이다.
krg0404@newspim.com