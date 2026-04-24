쓰리빌리언, 300억원 투자 유치

제로금리 CB 발행…미국 보험시장 진출 가속화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 희귀질환 진단 전문기업 쓰리빌리언은 글로벌 시장 확장과 미래 성장 동력 확보를 위해 300억원 규모의 투자를 유치했다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 투자는 전환우선주(CPS) 175억원과 전환사채(CB) 125억원 규모로 구성됐다. 키움프라이빗에쿼티(PE), 키움증권, GVA자산운용, IBK기업은행, 메리츠증권 등 바이오·헬스케어 섹터 내 전문성을 보유한 국내 주요 기관들이 대거 참여했다.

특히 이번에 발행된 전환사채는 표면이자율과 만기보장수익률이 모두 0%로 책정됐다. 고금리 상황 속에서도 제로 금리 조건으로 자금 조달에 성공한 것은 쓰리빌리언만의 AI 기술력과 미래 성장성에 대한 자본 시장의 압도적 신뢰를 입증한 결과로 평가된다.

쓰리빌리언 로고. [사진=쓰리빌리언]

회사 측은 확보한 재원을 미국 시장 내 사업 인프라 구축 및 영업·마케팅 확대, 비환자 대상 유전진단 사업 확장, AI 기반 신약 파이프라인 전임상 검증 가속화 등 세 가지 성장 축에 집중 투입할 방침이다.

또한 미국 시장 내 성장 가속화를 위해 실험실 엔지니어 및 임상유전학·세일즈 등 현지 핵심 인력을 공격적으로 영입할 계획이다. 약 3,000만 명에 달하는 미국 내 희귀질환 시장을 타겟으로 고단가 보험 시장 진입을 서둘러 실질적인 매출 성과와 수익성을 동시에 확보하겠다는 구상이다.

아울러 사업 포트폴리오를 기존 환자 진단 중심에서 비환자 대상 영역까지 다각화한다. 전장유전체분석(WGS) 기반 신생아 선별검사(gNBS)와 패밀리 인사이트(Family Insight) 검사 등이 대표적이다. gNBS는 신생아 단계에서 치료 가능한 선천성 질환을 조기 발견하는 검사이며, 패밀리 인사이트는 유전질환 가족력이 있거나 반복 유산 등을 경험한 부모를 대상으로 유전적 원인을 규명하는 검사다. 이를 통해 쓰리빌리언은 전 생애 주기를 아우르는 AI 유전 진단 기업으로 도약할 방침이다.

이미 자체 AI 신약 개발 플랫폼으로 발굴한 15개 파이프라인의 연구개발에도 속도를 낸다. 확보된 자금은 비임상·전임상 단계의 실험적 검증을 가속화하는 데 쓰이며, 이를 통해 제약사와의 기술 이전(L/O) 및 공동 개발 가능성을 한층 높일 것으로 예상된다.

금창원 대표는 "이번 투자 유치는 쓰리빌리언이 글로벌 유전 진단 시장에서 압도적인 기술 격차를 증명하고 성장 속도를 퀀텀 점프시킬 수 있는 든든한 기반이 될 것"이라며 "올해 미국 보험 시장에서의 신규 매출 창출과 비환자 검사 영역으로의 확장을 통해 글로벌 AI 유전진단 리더로서 주주가치를 제고하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com