드리핀 첫 유닛 차동협, 5월 12일 데뷔…'두근대'로 설렘 저격

AI 핵심 요약beta
- 그룹 드리핀이 24일 첫 유닛 차동협의 커밍순 영상을 공개했다.
- 차동협은 차준호, 김동윤, 이협으로 구성된 유닛으로 5월 12일 싱글 '두근대'를 발매한다.
- 드리핀은 2020년 데뷔 이후 글로벌 팬덤을 확장해 온 가운데 이번 프로젝트로 음악적 스펙트럼을 확장할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 드리핀이 데뷔 후 첫 유닛 프로젝트를 가동한다.
소속사 울림엔터테인먼트는 24일 공식 SNS를 통해 드리핀의 첫 유닛 차동협(차준호, 김동윤, 이협)의 커밍순 영상을 공개하고 데뷔를 본격화했다.
공개된 영상은 하트로 가득 찬 분홍색 크레인 게임이 등장해 눈길을 끈다. 기계 속에서 뽑아 올린 큰 하트가 여러개로 터지며 설렘 가득한 무드를 더했다.
특히 영상 말미 '두근대'라는 앨범명과 '2026. 05. 12. 6PM' 등의 문구가 공개되며 신곡에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
차동협은 드리핀이 데뷔 이후 처음 선보이는 유닛 프로젝트로, 차준호, 김동윤, 이협으로 구성됐다.
차동협의 첫 싱글 '두근대'는 세 멤버의 색다른 조합과 음악적 시너지를 예고해 기대를 모은다. 앞서 공개된 로고 모션에서는 키치하고 사랑스러운 분위기의 타이포그래피 연출로 유닛의 콘셉트를 엿보게 했다.
각자의 영역에서 탄탄한 실력과 개성을 입증해 온 차동협이 어떤 음악과 퍼포먼스로 올 봄 가요계를 사로잡을지 관심이 쏠린다.
2020년 미니 1집 '보이저(Boyager)'로 데뷔한 드리핀은 다양한 콘셉트와 퍼포먼스로 글로벌 팬덤을 꾸준히 확장해 왔다. 이번 유닛 프로젝트를 통해 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보이며 새로운 전환점을 맞이할 예정이다.
한편, 차동협의 첫 번째 싱글 '두근대' 5월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com