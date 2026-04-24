부산시, '부산청년만원+문화패스' 신청 접수·…동백전 앱 이용

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 청년 1만 원 부담으로 11만 원 문화 콘텐츠를 이용할 수 있는 '부산청년만원+문화패스' 신청을 28일 오전 10시부터 동백전 앱으로 시작한다고 24일 밝혔다.
- 18~39세 부산 거주 청년 8500명을 대상으로 1차 10만 원권 7500명, 2차 5만 원권 1000명을 선착순으로 모집한다.
- 선정자는 라흐마니노프 피아노 협주곡, 워터밤 부산 등 지정 공연·전시·지역축제를 1인1회 이용 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 청년 1만 원 부담으로 11만 원 문화 콘텐츠 이용 가능한 '부산청년만원+문화패스' 신청을 오는 28일 오전 10시 동백전 앱으로 시작한다고 24일 밝혔다.
시는 주민등록상 부산 거주 18~39세 청년(1987~2008년생) 8500명을 대상으로 사업을 실시한다. 정부 청년문화예술패스 대상자(2006~2007년생)와 2024~2025년 기존 수혜자는 제외된다.
신청은 동백전 앱 정책자금신청 메뉴로 1차(10만 원권 7500명) 4월28일 오전 10시, 2차(5만 원권 1000명) 30일 오전 10시 선착순 진행된다. 매년 7~8분 만에 마감될 만큼 인기다.
신청 전 동백전 앱 설치·가입, 디지털 시민증 발급을 완료해야 한다. 디지털 시민증은 블록체인 기반 전자신분증으로 정책 지원과 플랫폼 서비스에 활용된다.
선정자는 시 지정 공연·전시·지역축제 중 1인1회 이용 가능하다. 라흐마니노프 피아노 협주곡 1번, 2026 워터밤 부산, 신카이 마코토 필름콘서트 등 라인업이 포함되며 5월4일 오전 10시 앱 공개한다.
박형준 시장은 "청년 문화 모델로 자리 잡은 이 사업에 올해도 알찬 라인업을 짰다"며 "미리 준비해 기회를 잡길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com