数据：去年来韩外国患者破200万人次 六成涌向皮肤科

纽斯频通讯社世宗4月24日电 韩国保健福祉部24日发布的数据显示，2025年来韩外国患者人数达201万人次（按累计就诊人次计算为272万人次），自2009年开始相关统计以来，首次突破年度200万人次大关。

【插图=AI生成】

数据显示，韩国吸引外国患者规模在新冠疫情前持续增长，2020年受疫情影响降至12万人次。此后随着国际人员往来恢复，外国患者人数快速回升，2023年为61万人次，2024年增至117万人次，2025年进一步升至201万人次，连续三年刷新历史纪录。

从诊疗科目看，外国患者对韩国美容医疗需求旺盛。其中，前往皮肤科就诊人数达131.3万人次，占总人数的62.9%；整形外科23.3万人次，占11.2%；综合内科19.2万人次，占9.2%；体检中心6.5万人次，占3.1%。

与2024年相比，皮肤科就诊人数增长86.2%，牙科增长79%，整形外科增长64.3%，妇产科增长62.6%，综合内科增长54.9%。

从地区分布看，首尔吸引外国患者176万人次，占总人数的87.2%，居绝对首位。其后依次为釜山3.8%、京畿道2.7%、济州2.3%、仁川1.3%。保健福祉部表示，首尔集中了2555家可接待外国患者的登记医疗机构，占全国总数的62.5%，加之交通、旅游及医疗资源集中，带动外国患者持续向首都圈集聚。

从客源国和地区看，日本和中国患者合计121.9万人次，占总人数的60.6%。其后为台湾18.6万人次，占9.2%；美国17.3万人次，占8.6%。其中，台湾患者人数同比增长122.5%。

按美洲地区统计，美国患者最多，达到17.3万人次，同比增长70.4%；加拿大为2.4万人次，同比增长59.1%。两国均创下2009年以来赴韩就医人数新高。

东南亚地区方面，印度尼西亚和马来西亚增幅显著。印尼患者2.1万人次，同比增长104.6%；马来西亚1.2万人次，同比增长106.8%。

保健福祉部表示，外国患者增长主要受医美需求增加、中国免签政策实施、国际航班增加以及旅游需求恢复等因素推动。今后将推动相关产业高质量发展，同时持续监测本国居民医疗服务使用情况，避免对本国民众就医造成影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社