전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.24 (금)
KYD 디데이
스포츠 야구

속보

더보기

[스타in고척] '6이닝 1실점' 역투로 NC 연패 끊은 구창모..."야수들이 만들어 준 승리"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • NC 구창모가 23일 고척서 키움전 선발로 6이닝 1실점 승리했다.
  • 위기 상황에서 침착한 제구로 실점 없이 이닝을 마무지며 팀 연패를 끊었다.
  • 시즌 3승째로 WHIP 리그 3위, 국내 투수 1위를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[고척=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 NC 다이노스의 '토종' 에이스 구창모가 안정감 있는 투구로 팀의 연패를 끊었다.

구창모는 23일 서울 고척스카이돔에서 열린 신한 SOL KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈 원정 경기에서 선발 등판해 86개의 공을 뿌리며 6이닝 4피안타 2사사구 3탈삼진 1실점(1자책점)을 기록해 승리를 챙겼다. 팀이 연패에 빠진 상황에서 등판한 구창모는 에이스다운 투구 내용을 보여주며 팀의 12-2 승리를 이끌었다.

[서울=뉴스핌] NC 다이노스의 토종 에이스 구창모가 공을 던지고 있다. [사진=NC 다이노스]

1회 삼자 범퇴로 이닝을 마친 구창모는 2회 안타와 몸에 맞는 볼을 허용하며 위기를 맞았으나 1사 주자 1, 2루에서 키움 김동헌을 3루수 병살로 정리하며 위기를 벗어나는 듯 했다.

다만, 2루수 박민우가 베이스를 밟지 못해 2사 주자 2, 3루 위기가 계속됐다. 구창모는 흔들리지 않았다. 침착한 투구를 통해 최재영의 헛스윙 삼진을 이끌어내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

3회 역시 11개의 공을 던지며 삼자 범퇴로 정리한 구창모는 4회 한 점을 허용했다. 트렌턴 브룩스의 2루타 이후 땅볼 진루타 2개를 허용해 1점을 줬다. 그러나 6점을 앞선 상황에서 무리하지 않고 타자에 집중해 땅볼 3개로 이닝을 매듭짓는 여유가 돋보였다.

5회에도 2사 주자 1, 2루 실점 위기를 맞았으나, 도망가는 피칭을 하지 않고 안치홍에게 스트라이크만 던지며 포수 파울플라이를 끌어내 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회에도 브룩스에게 안타를 맞았으나, 후속 타자 임지열을 유격수 병살타로 처리했다. 최주환도 2루 땅볼로 요리하며 이날 투구를 마쳤다.

포심 패스트볼의 최고 구속은 시속 145km에 그쳤으나 뛰어난 제구를 바탕으로 키움 타선을 효과적으로 억제했다.

NC 이호준 감독은 경기 후 "구창모가 선발로서 안정적으로 이닝을 끌어주며 경기의 흐름을 잡아줬다"며 칭찬을 아끼지 않았다.

구창모 역시 "연패를 반드시 끊겠다는 각오로 경기에 임했다"며 "타선이 점수를 초반부터 뽑아준 덕분에 공격적으로 투구에 임한 것이 주효했다"고 말했다.

이어 "(포수)김형준 선수의 리드 덕분에 좋은 템포로 경기를 운영할 수 있었다"며 "나 혼자 만든 결과가 아니라, 수비와 공격이 만들어준 승리"라며 동료들에게 공을 돌렸다.

[고척=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = NC 구창모가 23일 2026 KBO 정규시즌 고척 키움전에 선발 등판해 6이닝 4피안타 2사사구 3탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. km/h는 구종 별 최고 구속이다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 구창모의 투구 분석표 (명령어 : 구창모의 투구 분석표를 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=NC 다이노스] [일러스트=CHAT GPT] 2026.04.23 football1229@newspim.com

구창모는 이날 승리로 시즌 3승(무패)째를 따냈다. 5경기 28.1이닝, 평균자책점 2.54, WHIP(이닝 당 출루 허용률) 0.99를 기록 중이다. 특히 WHIP 부문에서 LG 라클란 웰스(0.80)와 KIA 애덤 올러(0.90)에 뒤를 이은 리그 전체 3위다. 국내 투수 중에서는 1위를 달리고 있다. 

이른바 '건창모(건강한 구창모)'는 리그 톱클래스 투수라는 것을 증명하고 있다. 구창모 덕분에 NC도 연패 흐름을 끊고 반등 포인트를 마련했다.  

football1229@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동