전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.23 (목)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[프로농구] 돌풍의 소노, 1위 LG에 15점차 뒤집기...4강 PO 첫판 승리

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 고양 소노가 23일 창원에서 LG를 69-63으로 꺾었다.
  • 켐바오 부상 투혼과 이정현 클러치로 15점 열세를 뒤집었다.
  • 4강 플레이오프 1차전 승리로 챔피언결정전 확률 78.6% 선점했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이재도 17점·나이트 더블더블...켐바오는 부상 투혼

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고양 소노의 돌풍이 창원에서도 계속됐다. 신인왕 케빈 켐바오의 부상 투혼과 에이스 이정현의 클러치 능력을 앞세워 정규리그 챔피언 LG에 충격패를 안겼다. 300명 규모로 내려온 원정 응원단은 15점 차까지 벌어진 열세를 뒤집은 4쿼터 대역전 드라마에 열광했다.

소노는 23일 창원체육관에서 열린 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 창원 LG를 69-63으로 눌렀다. 소노는 챔피언결정전 진출 확률 78.6%를 선점했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 켐바오가 23일 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 골밑 레이업슛을 시도하고 있다. [사진=KBL] 2026.04.23 psoq1337@newspim.com

경기 초반 흐름은 완전히 LG였다. LG는 1쿼터 유기상의 레이업과 양준석의 3점포, 마레이와 유기상의 연속 득점을 앞세워 17-5까지 앞서며 소노를 몰아붙였다. 소노의 강점인 리바운드 이후 템포 푸시와 빠른 외곽포는 LG의 전면 압박 수비에 막혀 좀처럼 살아나지 못했다. 전반을 마쳤을 때 LG가 36-23으로 앞섰다.

3쿼터 들어 소노가 반격을 시작했다. 임동섭의 3점과 켐바오, 나이트의 연속 덩크로 점수 차를 10점 안쪽으로 줄이며 추격 발판을 만들었다. 3쿼터가 끝났을 때 점수는 54-46으로 LG의 리드였다.

승부는 4쿼터에 요동쳤다. 이재도의 연속 득점으로 추격의 불을 지핀 소노는 4쿼터 중반 대형 악재를 만났다. 수비 과정에서 켐바오가 마레이의 몸에 눌려 왼쪽 발목이 꺾였다. 극심한 통증을 호소하며 부축을 받고 나간 켐바오의 복귀는 불투명해 보였다.

하지만 켐바오는 절뚝거리면서도 코트로 돌아왔다. 그는 자유투 2개를 모두 꽂아 58-58 동점을 만들었다. 켐바오의 투혼에 자극받은 소노는 폭주했다. 네이던 나이트가 마레이의 슛을 블록한 뒤 직접 속공으로 덩크슛을 꽂으며 63-60으로 경기를 뒤집었다. 마무리는 '해결사' 이정현의 몫이었다. 시소게임이 이어지던 종료 직전 이정현은 연속 4득점을 몰아치며 LG의 추격 의지를 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 소노 나이트가 23일 2025-2026 프로농구 4강 플레이오프 1차전에서 마레이의 수비를 피해 원핸드 슛을 던지고 있다. [사진=KBL] 2026.04.23 psoq1337@newspim.com

이재도는 17점 4리바운드로 공격을 주도했고 나이트는 17점 11리바운드에 블록과 덩크까지 더하며 골밑을 장악했다. 이정현도 13점 4어시스트로 클러치에 강한 베테랑다운 면모를 보여줬다. 켐바오는 부상 여파 속에 8점에 그쳤지만 팀 분위기를 살리는 투혼을 보였다.

LG에선 마레이가 21점 21리바운드 2스틸, 타마요가 18점으로 분전했지만 소노의 강한 트리플 팀 수비와 식어버린 외곽포에 역전패를 당했다.

psoq1337@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 69% 고공행진 [NBS] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 역대 최고치인 69%를 다시 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 20∼22일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답 비율은 직전 조사인 2주 전과 같은 69%로 집계됐다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 격주 단위로 발표되는 해당 여론조사에서 이 대통령 지지율은 3월 4주 이후 3연속 동률이다. 부정평가는 직전 조사보다 1%포인트(p) 하락한 21%로 나타났다. '모른다'거나 응답하지 않은 비율은 9%였다. 정당별 지지도는 더불어민주당은 1%p 오른 48%, 국민의힘은 3%p 떨어진 15%를 각각 기록했다. 양당 격차는 33%로 벌어졌다. 이로써 국민의힘은 2020년 9월 창당한 이래 역대 최저의 지지율을 기록했다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보당이 모두 2%를 기록했고, '지지하는 정당이 없다'·'모른다'고 답하거나 무응답한 비율은 29%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-04-23 12:15
사진
정부, 오늘 석유 최고가격 4차고시 [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 23일 석유 최고가격 4차 고시(24일 시행)를 발표한다. 최근 2주간 국제유가가 하락해 인하요인이 발생했지만, 기존에 누적된 인상요인이 있어 큰 폭의 조정은 어려운 상황이다. 특히 22일(현지시간) 파키스탄에서 추진됐던 미국-이란의 '종전 협상'이 무산되면서 불확실성이 가중되는 모습이다. 23일 산업통상부에 따르면, 정부는 이날 저녁 석유 최고가격 4차 고시를 발표할 예정이다. 현재 적용되고 있는 3차 고시는 리터당 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다. 인상요인이 있었지만 정부는 민생 안정을 감안해 고심 끝에 동결했다(그래프 참고). 지난 2주간은 국제유가가 하락하면서 원가 부담이 줄어든 상황이다. 하지만 3차 고시 때 인상요인을 제대로 반영하지 못한 상황이어서 큰 폭의 인하는 어려운 상황이다. 하지만 당정 간에도 현재 석유시장에 대한 시각차가 있어 최종 결정까지 진통이 예상된다. 실제로 당정은 지난 22일 저녁 고위당정협의회를 열고 제4차 석유 최고가격을 논의했지만 결론을 내지 못했다. 강준현 민주당 수석대변인은 이날 고위당정협의회 결과 브리핑에서 "4차 석유 최고가격은 시장 영향, 국제유가, 국민 부담을 종합적으로 고려해 결정할 것"이라며 "동결이냐 추가냐에 대해 결론을 내리지 않았다"고 설명했다. 석유업계에서는 소폭의 조정이 있을 것으로 내다보고 있다. 특히 서민들의 삶과 직결되는 경유는 최고가격 인하 가능성이 제기되고 있다. 화물차 운전기사나 택배기사, 자영업자, 농어민 등 생계형 수요자들이 주로 경유를 이용하기 때문이다. 정부 관계자는 "최근 2주간 인하요인이 있는 것은 사실이지만, 기존(3차 고시)에 반영하지 못한 인상요인도 있다"면서 "국민 부담을 종합적으로 고려해 결정하겠다"고 밝혔다. dream@newspim.com 2026-04-23 05:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동