타이틀리스트 어패럴, 무더운 여름 위한 '골든아워' 첫 선

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=타이틀리스트 어패럴이 2026 핫섬머 컬렉션 '골든아워(Golden Hour)'를 출시한다. 무더운 여름 플레이 이후 해질녘 필드에서 느끼는 여유로운 순간을 컬러로 구현했다.

이번 컬렉션은 한여름의 뜨거운 플레이 이후, 해질녘 필드 위에서 마주하는 가장 여유롭고 아름다운 풍경에서 영감을 받아 기획됐다. 선명한 여름 햇빛과 해질녘의 부드러운 빛을 담은 컬러와 쾌적한 소재를 바탕으로 여름 라운드의 감성과 퍼포먼스를 균형 있게 담아낸 것이 특징이다.

타이틀리스트 어패럴, 2026 핫섬머 컬렉션 '골든아워' [사진=타이틀리스트] 2026.04.23 iaspire@newspim.com

타이틀리스트 어패럴 핫섬머 컬렉션은 S/S 시즌과 F/W 시즌 사이에 선보이는, 무더운 여름 라운드에 최적화된 컨셉트와 퍼포먼스를 담은 라인이다. 이번 시즌 역시 여름 골프의 감성을 컬러와 디자인에 반영하는 동시에, 무더운 날씨 속에서도 쾌적한 컨디션을 유지할 수 있도록 소재와 설계에 집중했다.

이번 컬렉션은 여름 필드의 빛과 공기를 컬러로 풀어낸 것이 가장 두드러진 특징이다. 선명한 오렌지와 스카이 블루, 샌드 베이지 컬러를 중심으로, 강한 햇빛 아래 이어진 플레이 이후 마주하는 '골든아워'의 순간을 표현했다. 열기로 가득했던 필드 위에서 잠시 숨을 고르고 주변의 풍경과 공기를 온전히 느끼는 라운드 흐름 속 쉼의 순간을 스타일로 풀어낸 것이다.

여름 라운드 동안 경험하게 되는 분위기의 전환을 담아낸 이번 컬렉션은 컬러 블록과 배색 디테일, 간결한 실루엣을 통해 플레이와 휴식의 경계를 자연스럽게 이어주며 라운드 전후까지 확장되는 스타일을 제안한다. 여기에 절제된 디자인 포인트들이 한여름 필드에 어울리는 균형 잡힌 무드를 완성했다.

핫섬머 컬렉션에는 퍼포먼스 역시 자연스럽게 반영됐다. 린넨, 시어서커 소재를 비롯해, 자외선(UV) 차단 기능과 흡한속건, 냉감 기능을 갖춘 하이브리드 소재를 적용해 몸에 달라붙지 않고 가벼운 착용감을 구현했다. 라운드 내내 이어지는 열기와 강한 햇빛 속에서도 컨디션이 쉽게 흐트러지지 않도록, 플레이 환경에 대한 부담을 덜어주는 데 초점을 맞췄다.

한편, 타이틀리스트 어패럴의 2026 핫섬머 컬렉션은 4월 23일부터 전국 타이틀리스트 어패럴 브랜드 스토어를 통해 구매 가능하며,70만원 이상을 구매하는 고객을 대상으로 텀블러를 증정(재고 소진시까지)한다.

iaspire@newspim.com