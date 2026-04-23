박형준 부산시장 "ESG센터 지속적 확장…15분도시 핵심 거점"

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부산시, 한국주택금융공사와 협력

센터 올해 8곳 운영…11호점 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 한국주택금융공사와 손잡고 노인복지와 사회가치경영 확산에 나섰다.

시는 23일 오전 시청 국제의전실에서 한국주택금융공사와 '우리동네 사회가치경영(ESG) 센터' 조성을 위한 업무협약과 기부금 전달식을 개최했다.

박형준 부산시장(오른쪽)이 23일 오전 11시 시청 국제의전실에서 이환석 한국주택금융공사 부사장과 체결한 우리동네 사회가치경영(ESG) 센터 조성 등을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.04.23

행사에는 박형준 시장과 이환석 한국주택금융공사 부사장이 참석해 어르신들의 건강한 노후 지원을 위한 협력 의지를 확인한다.

이날 한국주택금융공사는 총 3억 원의 기부금을 전달했다. 공사는 2022년부터 해당 사업을 포함한 노인복지 증진 사업에 총 15억4000만 원을 기부해 온 공공기관으로, 취약계층 주거지원 등 사회공헌 활동을 이어왔다.

기부금 가운데 1억8000만 원은 ESG센터 조성에 투입된다. 시는 올해 강서구(6호점), 부산진구(7호점), 북구(8호점)를 개소했으며, 동구·연제구·남구에 추가로 조성해 오는 11월까지 11호점 구축을 완료할 계획이다. 신규 사업지 5곳을 발굴해 연내 16호점까지 확대한다는 목표다.

나머지 기부금은 ▲부산영락공원 무연고자실 리모델링 1억 원 ▲저소득 조손가정 생활지원 1000만 원 ▲노인 인식개선 프로젝트 1000만 원 등에 사용된다. 무연고자실은 시설 개선을 통해 추모 기능을 강화하고, 조손가정 20가구에는 생활비를 지원한다. 청년이 참여하는 노인 인식개선 사업도 병행된다.

시는 현재 ESG센터 8곳을 운영 중이며, 이를 통해 친환경 노인일자리 6261명 창출, 폐플라스틱 150t 수거, 어린이 환경교육 1만6434명 참여 등의 성과를 냈다. 해당 모델은 지난해 인천 부평구에 도입되는 등 전국으로 확산되는 추세다.

박형준 시장은 "ESG센터 사업은 국제 환경상과 일자리 분야 성과를 통해 가치가 입증됐다"며 "지속적인 확장과 콘텐츠 고도화를 통해 15분 도시 정책의 핵심 거점으로 육성하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com