한국전력 경남본부, 소상공인 에너지효율 협력 확대

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고효율 기기 지원 및 공동 추진

25억원 집행 에너지 비용 절감

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국전력 경남본부가 경남도소상공인연합회와 손잡고 소상공인 고효율기기 보급과 탄소중립 실천 확산에 나섰다.

한전 경남본부는 23일 본부에서 김재국 본부장과 신영철 경남도소상공인연합회장 등 관계자들이 참석한 가운데 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

김재국 한국전력공사 경남본부장(왼쪽 세 번째)이 23일 경남본부에서 신영철 경상남도소상공인연합회장과 체결한 소상공인 고효율기기 보급 지원 및 탄소중립 실천을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=한국전력공사 경남본부] 2026.04.23

이번 협약은 국내 사업체의 약 95%를 차지하는 소상공인의 에너지 이용 효율을 높여 비용 부담을 줄이고, 국가적 과제인 탄소중립 이행에 기여하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 한전은 고효율 전기기기 보급 확대를 통해 에너지 절감과 온실가스 감축을 동시에 추진한다. 노후 냉난방기 등을 에너지효율 1등급 제품으로 교체하거나 식품매장 개방형 냉장고에 문을 설치할 경우 30~50% 수준의 에너지 절감 효과가 기대된다.

소상공인 지원도 병행한다. 사업장에 에너지효율 1등급 냉난방기, 세탁기, 건조기, 냉장고를 신규 설치하면 구매가격의 40%를 지원한다. 지원 한도는 품목별로 사업자당 80만~160만원이다.

식품매장의 개방형 냉장고를 도어형으로 교체·개조하거나 신규 설치할 경우에는 설치면적 ㎡당 34만9000원을 지원한다. 한전 경남본부는 2025년 해당 사업으로 2740건을 접수해 총 25억원을 집행했다.

양측은 다회용기 사용 확대, 일회용품 감축 등 생활 속 탄소중립 실천을 공동 추진하고, 전력 사용 절감 시 다음 달 전기요금을 할인해주는 '한전 에너지캐시백' 제도 홍보에도 협력하기로 했다.

김재국 본부장은 "에너지 효율화 사업을 지속 발굴·확대해 소상공인과 상생하는 에너지 생태계를 구축하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com