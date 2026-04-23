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[핌in현장] 女바둑리그 선발식…각 팀 감독 "우승이 목표"

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  • 2026 NH농협은행 한국여자바둑리그 선수선발식이 23일 서울 한국기원에서 열려 8개 구단의 새 시즌 엔트리가 확정됐다.
  • 디펜딩 챔피언 서울 부광약품은 우승 멤버를 유지하며 연패에 도전하고, 여수와 철원은 포스트시즌 진출을 목표로 삼았다.
  • 5개 팀이 외국인 선수를 영입했으며 중국 선수 3명, 일본 선수 2명이 리그에 합류했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 여자리그 각 팀 감독들이 새 시즌 각오를 밝혔다.

2026 NH농협은행 한국여자바둑리그 선수선발식이 23일 서울 성동구 한국기원 신관 1층 행사장에서 열렸다. 8개 구단 감독과 관계자들이 참석한 가운데 지역연고·보호선수 공개와 드래프트가 순서대로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 여자 바둑리그 감독들이 선수선발식 후 포즈를 취했다. [사진= 한국기원] 2026.04.23 fineview@newspim.com

디펜딩 챔피언 서울 부광약품 이상훈 감독은 지난 시즌 우승 멤버를 그대로 유지하며 연패에 도전한다. 이상훈 감독은 "지난 시즌엔 선수들이 제 역할을 다해줬다"면서도 "디펜딩 챔프를 지킨다고 하기엔 여러 팀들이 너무 세진 것 같다"고 경쟁 구도를 냉정하게 평가했다. 그러면서 "작년같이 우승한다는 생각으로 하겠다"며 우승 의지를 내비쳤다.

여수세계섬박람회 조인선 감독은 외국인 선수를 보유한 팀들의 전력이 강해진 현실을 인정하면서도 반전을 예고했다. 조 감독은 "용병 보유한 팀이 강할 수밖에 없다"고 말한 뒤 "강팀 잡아내는 도깨비 팀이 되겠다"고 각오를 다졌다. 목표로는 포스트시즌 진출을 제시했다.

철원한탄강 주상절리길 김해림 감독은 단단해진 내공을 앞세웠다. 김 감독은 "두 시즌을 겪으면서 정말 많은 생각을 했다. 많이 단단해졌다"고 털어놓으며 "감독으로서 잘 버티고 선수들도 잘 버티면 될 것 같다"고 했다. 철원 역시 포스트시즌 진출을 올 시즌 첫 번째 목표로 잡았다.

이날 선발식에서 가장 먼저 주목받은 것은 보호선수 명단이었다. H2 DREAM 삼척은 김은지를 보호선수로 지정하며 팀 에이스 수성에 나섰다. 김채영·이나현·최서비·백여정을 보호선수로 묶은 서울 부광약품은 4명으로 가장 많은 선수를 지켰고, OK만세보령은 김민서·김다영·이슬주, 부안 붉은노을은 오유진·박소율을 각각 보호했다.

1지명 드래프트에서는 추첨 1순위를 확보한 영천 명품와인이 김경은을 전체 1순위로 선택했다. 여수세계섬박람회는 추첨 4순위였으나 앞선 팀들이 보호선수 지명권을 행사하면서 실질적 2번째 지명권으로 조승아를 품었다. 평택 브레인시티산단은 김주아를, 추첨 8순위였던 철원한탄강 주상절리길도 앞선 두 팀의 보호선수 행사 덕에 지명 순서가 앞당겨져 김혜민을 낙점했다.

외국인 선수 영입 역시 이번 선발식의 핵심 관전 포인트였다. 5개 팀이 나란히 외국인 카드를 꺼내들었는데, 중국 선수 비중이 두드러졌다. H2 DREAM 삼척은 중국의 리허를, 평택 브레인시티산단은 우이밍을, 부안 붉은노을은 2005년생 리샤오시를 각각 후보선수로 지명했다. OK만세보령은 일본의 우에노 리사, 영천 명품와인은 역시 일본의 후지사와 리나를 선택했다. 철원한탄강 주상절리길이 김수진 영입으로 마무리 테이프를 끊으면서 8개 팀의 2026 시즌 엔트리가 최종 완성됐다.

2026 시즌은 오는 5월 28일 개막식을 거쳐 6월 4일 OK만세보령 대 평택 브레인시티산단의 정규리그 1라운드로 문을 연다. 8개 팀이 14라운드 더블리그 정규시즌을 치른 뒤 상위 4팀이 스텝래더 방식으로 우승을 다툰다. 우승 상금은 역대 최고인 1억 원으로 상향됐고, 승자 대국료도 180만 원으로 인상됐다.

2026 NH농협은행 한국여자바둑리그 선수결과표. [자료= 한국기원]

fineview@newspim.com

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