전남교육청, 학교 갑질 의혹에 "엄정 대응"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

실태조사 결과 개선 추세 확인…근절 정책 지속 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도교육청이 학교 현장 갑질 의혹과 관련해 사실관계 확인에 착수하고 위법·부당 행위가 드러날 경우 엄정 대응 방침을 분명히 했다.

전남교육청은 전교조 전남지부가 제기한 갑질 의혹에 대해 관련 규정과 절차에 따라 조사중이라고 23일 밝혔다.

전라남도교욱청 전경. [사진=조은정 기자]

교육청은 그간 직장 내 괴롭힘과 갑질 근절을 위해 예방부터 신고, 조사, 처분, 사후관리까지 포함한 종합 대응체계를 운영해 왔으나 유사 사례가 지속 발생한 데 대해 유감을 표명했다.

실태조사 결과는 개선 흐름을 보였다. 2025년 전 교직원 1157명을 대상으로 한 조사에서 '갑질이 줄었다'는 응답은 62~67%로, 2024년(52~62%) 대비 상승했다. 피해 경험 역시 감소 추세로 나타났다.

교육청은 이를 반영해 2026년 근절 대책을 시행 중이다. 예방교육을 연 2회로 확대하고 갑질신고센터와 익명신고 제도를 통해 신고자 보호를 강화한다. 갈등조정관 운영과 분리 조치, 2차 피해 방지 대책도 병행한다.

아울러 학교종합감사와 현장 점검을 통해 제도 이행 여부를 확인하고 실효성을 높일 방침이다.

전남교육청은 "권위적 조직문화를 개선하고 상호 존중 기반의 학교 문화를 정착시키겠다"며 "신고 사안은 원칙에 따라 엄정 대응하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com