경남에너지, 통영시와 도시가스·신재생에너지 협력 체계 구축

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통영 신재생에너지 모델 탄소중립 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남에너지는 통영시와 '도시가스 미공급지역 보급 확대 및 신재생에너지 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.

경남에너지는 이에 따라 도시가스 공급 확대와 연료전지를 중심으로 한 신재생에너지 사업을 본격화한다.

신창동 경남에너지 대표이사(왼쪽 네 번째)가 최근 통영시와 체결한 '도시가스 미공급지역 보급 확대 및 신재생에너지 사업 추진을 위한 업무협약(MOU)서'를 선보이고 있다.[사진=경남에너지] 2026.04.23

이번 협약은 통영시 내 도시가스 미공급지역을 중심으로 에너지 사각지대를 해소하고 거주 안정성과 에너지 복지 수준을 높이기 위한 공익적 목표를 담고 있다.

경남에너지는 통영시와의 협력이 친환경 에너지 기업으로의 체질 개선과 지역 탄소중립 정책과의 연계를 강화하는 전략적 발판이 될 것으로 평가했다.

경남에너지는 기존 도시가스 인프라 운영 노하우를 연료전지 발전사업에 접목해 사업 포트폴리오를 확장한다는 방침이다.

함안그린에너지, 창원누리에너지, 하이창원퓨어셀 등과 함께 한국남부발전, 한국수력원자력 등 공기업과 연계한 도내 대규모 연료전지 프로젝트를 주도하며 안정적인 도시가스 현금흐름을 기반으로 고부가가치 신사업을 결합하는 구조를 강화하고 있다.

경남에너지는 통영지역을 도시가스 공급망을 활용한 신재생에너지 사업 모델의 전략적 거점으로 육성할 계획이다. 연료전지 발전소와 기존 도시가스 배관망을 연계한 '에너지 자립형 모델'을 확대해 공공시설, 산단, 주거지역 등에 친환경 에너지를 공급하고 지역 차원의 에너지 자립률 향상과 탄소중립 실현에 기여한다는 전략이다.

신창동 대표이사는 "통영시와의 협력은 도시가스 공급망을 활용한 신재생에너지 사업 모델을 확장하는 중요한 전략적 거점이 될 것"이라며 "기존 연료전지 발전사업 포트폴리오와 연계해 친환경 에너지 시장 내 경쟁력을 강화하고 주주 가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

경남에너지는 이번 협약을 통해 단순 도시가스 공급사가 아닌, 지역 맞춤형 에너지 솔루션을 제공하는 '미래형 종합 에너지 기업'으로의 도약을 추진하겠다는 입장이다.





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