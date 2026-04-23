정준호 의원, '한예종 전남광주 이전 및 대학원 설치법' 대표발의

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정준호 더불어민주당 의원(광주 북구갑)은 한국예술종합학교(한예종)를 전남광주 통합특별시로 이전하고 석·박사 학위 과정인 대학원을 설치하는 내용을 담은 '한국예술종합학교 설치 및 운영에 관한 법률안'을 대표발의했다고 23일 밝혔다.

전남·광주는 최근 청년 예술인들이 일자리를 찾아 수도권으로 이탈하며 지역의 정체성인 문화예술 산업이 위축되는 위기를 맞고 있다. 이에 정 의원은 '대학원 설치'와 '지방 이전'을 연계한 상생안으로 이번 법안을 발의했다.

정준호 더불어민주당 의원[사진=정준호 의원실]

교육부 관할의 일반 대학들과 달리 한예종은 문체부 관할 '각종 학교'로 분류되어 석·박사 학위 과정 개설이 불가능하다. 현행법상 대학원은 대학교에서만 설치가 가능하기 때문이다.

이번 법안이 통과될 경우 한예종의 숙원인 공식 학위 수여가 가능한 대학원을 설립하되 이를 전남광주통합특별시로 이전함으로써 '한예종 쏠림 현상'에 대한 타 대학들의 우려를 불식시킬 수 있다.

정 의원은 "한예종의 전남광주 이전은 단순한 기관 이전을 넘어 전남광주가 대한민국을 넘어 세계적인 문화예술 거점 도시로 도약하는 신호탄이 될 것"이라고 말했다.

그러면서 "이재명 정부가 추진 중인 2차 공공기관 이전에 한예종 전남광주 이전을 포함시켜 재능있는 청년 예술인들이 지역에 모여 세계적인 예술가로 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 약속했다.

jeongwon1026@newspim.com