스피어, 합병 1년만 美 우주발사체 업체 수주 3300억원 넘어

AI 핵심 요약beta
- 스피어코퍼레이션이 11일 누적 PO 3300억원을 넘겼다.
- 미국 우주발사업체와 LTA 초기 물량을 초과 달성했다.
- 특수합금 리드타임을 4~12주로 줄이며 공급망을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 스피어코퍼레이션(스피어)은 지난해 3월 합병완료 이후 1년여 만에 미국 글로벌 최정상급 우주발사업체로부터 받은 누적 구매주문(PO) 금액이 2억 2800만 달러(3300억원)을 넘었다고 11일 밝혔다.
이는 당초 양사가 계약한 10년 장기공급계약(LTA)의 초기 최소 확정 규모(연간 약 5500만불)를 초과 달성한 수치다. 스피어는 글로벌 고객사의 차세대 발사체 양산 스케줄 가속화에 따라 핵심 소재에 대한 수요가 증가하면서 주문 규모도 확대되고 있다고 설명했다.
특히 고온·고압·고하중의 극한 환경을 견뎌야 하는 로켓 엔진 노즐용 특수합금 등의 조달 리드타임을 기존 40주~80주에서 단 4~12주로 약 90% 단축하며 글로벌 우주산업 공급망 내 경쟁력을 강화하고 있다는 설명이다.
스피어는 글로벌 공급망의 지배력을 공고히 하기 위해 인도네시아 ENC 프로젝트 지분 투자를 단행, 특수합금의 핵심 광물인 Class 1 니켈의 안정적인 업스트림 조달 라인까지 확보했다.
우주항공 부문에서 검증된 기술력과 SCM 운영 노하우를 자산으로 삼아 향후 방산, 에너지, 로봇, AI 인프라, 석유·가스 산업 등 고신뢰성 특수 금속 소재가 필수적인 전방위 첨단 산업 영역으로 한국발 우주 밸류체인의 영토를 지속 확장해 나간다는 계획이다.
스피어코퍼레이션 관계자는 "합병 후 지난 1년간 거둔 누적 수주 3300억 원의 성과는 스피어가 전 세계 우주 가치사슬의 핵심 연결 노드(Core Node)임을 입증한 것"이라며 "앞으로 우주산업의 급성장과 함께 명실상부한 대한민국 대표 우주항공 SCM 기업으로서의 세계적 위상을 확고히 하겠다"고 강조했다.
tack@newspim.com