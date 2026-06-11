'KODEX 반도체 단일종목 레버리지' 2종, 상장 2주 만에 자금 유입

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삼성전자·SK하이닉스 상품 개인 순매수 합산 4조3696억원

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성자산운용의 'KODEX 삼성전자단일종목레버리지'와 'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'가 지난달 27일 상장 이후 2주 만에 단일종목 레버리지 상품군에서 개인 순매수, 거래대금, 순자산 기준 상위권에 올랐다.

11일 삼성자산운용은 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지와 KODEX 삼성전자단일종목레버리지가 상장 이후 누적 개인 순매수 기준 각각 약 2조4000억원, 2조원 수준을 기록했다고 밝혔다. 두 상품의 개인 순매수 합산액은 4조원을 넘어섰다.

상품별로 보면 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 누적 개인 순매수는 2조3881억원이다. KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 1조9815억원의 누적 개인 순매수를 기록했다. 두 상품의 누적 개인 순매수 합산액은 4조3696억원이다.

[사진=삼성자산운용]

순자산도 상장 이후 증가했다. KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 순자산은 2조7138억원, KODEX 삼성전자단일종목레버리지의 순자산은 2조1461억원이다. 두 상품의 순자산 합산 규모는 4조8599억원으로 집계됐다.

거래대금도 조 단위 수준을 보였다. 상장 이후 일일 평균 거래대금은 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지가 2조7614억원, KODEX 삼성전자단일종목레버리지가 1조9721억원이다.

일일 평균 거래량은 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지가 약 1억364만좌, KODEX 삼성전자단일종목레버리지가 약 7779만좌를 기록했다.

삼성자산운용은 동일 기초자산을 추종하는 다른 상품과 비교해 거래대금과 거래량이 높은 수준이라고 설명했다. 회사에 따르면 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지의 일일 평균 거래대금은 경쟁 상품 대비 약 1.8배, 일일 평균 거래량은 약 1.5배 수준이다. KODEX 삼성전자단일종목레버리지는 경쟁 상품 대비 거래대금과 거래량이 각각 약 1.6배, 1.5배 수준이라고 밝혔다.

삼성자산운용은 거래량과 호가 공급이 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 매매 환경에 영향을 준다고 설명했다. 호가 간격이 좁을수록 투자자가 매수·매도 과정에서 부담하는 슬리피지 비용을 줄일 수 있다는 설명이다.

회사는 단일종목 레버리지 상품의 변동성을 고려해 호가 공급과 유동성 관리 체계를 운영하고 있다. 삼성자산운용에 따르면 KODEX 단일종목 레버리지 상품 2종에는 총 22개의 유동성공급자가 호가를 공급하고 있다.

박성철 삼성자산운용 ETF운용1팀장은 "단일종목 레버리지 2종이 상장 초기부터 개인 투자자의 선택을 받은 것은 호가 관리와 유동성이 영향을 미쳤다"며 "투자자들이 원하는 시점에 효율적으로 거래할 수 있도록 운용 역량을 집중하고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com