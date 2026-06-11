한패스, 비송금 거래액 5년간 240배 성장

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2021년 '11억원'서 2025년 '2653억원'으로 증가



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한패스의 비송금 플랫폼 거래액이 지난 5년간 약 240배 증가했다. 해외 송금 사업을 기반으로 체크카드, 모빌리티, 교통 예매, 공과금 납부 등 생활금융 영역으로 사업을 넓힌 영향이다.

11일 코스닥 상장 핀테크 기업 한패스는 2026년 5월 말 기준 비송금 플랫폼 거래액이 지난 5년간 약 240배 성장했다고 밝혔다.

한패스의 비송금 사업 거래금액은 2021년 약 11억원에서 2022년 약 290억원, 2023년 약 1059억원, 2024년 약 2185억원, 2025년 약 2653억원으로 증가했다. 회사는 체크카드, 모빌리티, 교통 예매, 해외공과금 납부, 선불폰 충전, 보험, 해외물류, 자체 결제 서비스 '더페이' 등이 비송금 거래 증가를 이끌었다고 설명했다.

한패스 로고. [사진=한패스]

체크카드 사업도 성장했다. 한패스 체크카드의 월간 결제건수는 2022년 5월 약 12만건에서 2026년 5월 약 166만건으로 약 14배 늘었다. 같은 기간 월간 결제금액은 약 18억원에서 약 213억원으로 약 12배 증가했다.

회사 측은 사업 초기 단계였던 체크카드 서비스가 4년 만에 비송금 매출 축으로 자리 잡았다고 설명했다.

본업인 해외 송금 사업도 증가세를 보였다. 한패스의 연간 송금건수는 2021년 약 167만건에서 2025년 약 500만건으로 늘었다. 월간 송금자 수는 2021년 5월 5만명에서 2026년 5월 16만명을 넘어섰다.

한패스는 2017년 설립된 핀테크 플랫폼 기업이다. 회사는 외국인을 위한 금융 서비스를 주요 사업 방향으로 내세우고 있다. 핵심 서비스는 해외 송금이며, 50여개 글로벌 송금취급업체(MTO) 네트워크를 기반으로 200여개 국가에 송금할 수 있는 인프라를 구축했다.

한패스의 2026년 5월 말 기준 월간활성이용자(MAU)는 48만2000명으로 전년 동기 대비 26.5% 증가했다.

이근주 한패스 대표는 "카드, 모빌리티, 교통 예매, 공과금, 보험 등 비송금 사업 전반에서 성장 흐름을 이어왔다"며 "최근에는 비송금 매출 증가와 함께 신규 고객 유입 및 이용자 지표도 동반 상승하고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com