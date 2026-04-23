경남도, 양돈 AI 번식관리 시스템 구축사업 추진…생산 효율성 증대

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11개 농가 19억6500만 원 투자

폐사율 감소 경영 부담 완화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 양돈농가 생산성 제고를 위한 인공지능 기반 번식관리 시스템 구축을 확대한다.

양돈 인공지능(AI) 번식관리 시스템[사진=경남도] 2026.04.23

도는 22일 '양돈 인공지능(AI) 번식관리 시스템 구축사업'을 본격 추진한다고 밝혔다. 해당 사업은 임신·분만·자돈 생산 등 번식 전 과정을 AI로 자동 관리하는 스마트 축산 모델로, 2024년 도입 이후 도내 농가 생산성 향상에 기여해 왔다.

올해는 사업 규모를 대폭 늘렸다. 전년보다 6억2000만 원 증액한 19억6500만 원을 투입해 6개 시군 11개 농가에 시스템을 구축할 계획이다. 재원은 도비 18%, 시군비 42%, 자부담 40%로 구성된다.

도입 시스템은 실시간 생체정보 분석, 어미돼지 전용 자동 급이, 3D 센서 기반 분만 감지 기능 등을 포함한다. 임신·분만·포유 등 번식 전 주기를 통합 관리해 정밀한 농장 운영을 지원한다.

어미돼지의 체형 변화와 이상 행동, 분만 징후를 실시간으로 감지해 적기에 대응할 수 있어 폐사율 감소와 생산 효율 개선이 기대된다. 생산비 상승 압력이 지속되는 상황에서 농가의 비용 절감 효과도 클 것으로 보인다.

도는 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트 축산 모델을 단계적으로 확대해 축산업 경쟁력을 강화할 방침이다.

박동서 축산과장은 "중동 사태 등 외부 요인으로 생산비 상승 압력이 커지고 있다"며 "AI 기반 스마트 축산 지원을 통해 농가 경영 부담을 완화하고 생산성 향상을 이끌겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com