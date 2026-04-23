영메디칼바이오, 코골이 완화 기기 '노즈훅' 선보여

[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 영메디칼바이오가 코골이 완화를 위한 기기 '노즈훅'을 선보이며 관련 시장에서 주목을 받고 있다.

23일 업계에 따르면 노즈훅은 비강을 확장해 공기 흐름을 원활하게 유도하는 방식으로, 코골이의 주요 원인 중 하나로 꼽히는 기도 저항을 낮추는 데 초점을 맞춘 제품이다. 이를 통해 수면 중 발생하는 소음을 줄이는 데 도움을 준다.

제품은 장시간 착용 특성을 고려해 의료용 실리콘 등 인체에 무해한 소재를 사용했으며, 착용 시 이물감을 줄이도록 설계됐다. 세척이 가능한 구조와 별도의 보관 케이스를 제공해 휴대성과 위생 측면도 강화했다.

코골이로 인한 수면 방해가 개인을 넘어 가족 등 주변인의 생활에도 영향을 미치는 만큼, 관련 제품에 대한 관심은 꾸준히 이어지는 추세다. 업계에서는 기능성과 착용 편의성을 중심으로 한 제품 경쟁이 지속될 것으로 보고 있다.

회사 측은 "수면 환경 개선과 함께 사용자와 주변인의 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

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