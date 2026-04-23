장동혁 "민주당 정권, 국정원 대공수사권 폐지·검찰 해체로 간첩 못잡아"

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대공수사권 폐지 후 검거 실적 전무 지적

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 23일 이재명 대통령과 더불어민주당을 향해 "간첩을 못 잡는 것이 아니라 안 잡는 이재명 정권"이라고 비판했다.

장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "국정원 대공수사권 폐지, 검찰청 해체로 간첩을 잡을 수 없게 됐고, 잡은 간첩도 수사 인력이 없어서 놓아준다"며 "문재인부터 이재명까지 더불어민주당 정권은 중국, 북한의 간첩들이 경제와 안보의 핵심 시설과 정보를 빼가도 못잡게 만들었다"고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "국정원 대공수사권이 폐지되기 전 연간 수십명씩 북한 연계 지하조직 간첩이 검거됐지만, 2024년 국정원 대공수사권 폐지 이후에는 단 한 건의 검거 실적도 없다"고 강조했다.

이어 "방미 중 방문한 미국 싱크탱크 헤리티지 재단은 각종 보고서를 통해 이재명 정권과 더불어민주당이 법안 폐지를 통해 간첩이 활개칠 수 있는 환경을 조성해 준 것으로 보고 있다"며 "간첩을 못 잡는 것이 아니라 안 잡는 것이고 한술 더 떠서 그들과 손잡고 있다는 것이 미국의 시각"이라고 밝혔다.

아울러 장 대표는 "한국의 국방 안보와 경제 안보를 위기에 몰아넣고 있는 이재명, 정동영, 안규백, 이종석 안보 4적과 더불어민주당 때문에 대한민국이 위험하다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "한미동맹을 토대로 대한민국의 자유민주주의 체제를 지켜야한다"고 강조했다.

allpass@newspim.com