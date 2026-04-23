'평택을 출마' 조국 "평택 교통문제 해결을 최우선 과제로 삼겠다"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국 조국혁신당 대표는 23일 '평택 교통문제 해결을 최우선 과제로 삼겠다'고 밝혔다.

조국혁신당에 따르면 조 대표는 이날 정장선 평택시장을 만난 뒤 이같이 밝혔다. 정 시장은 평택 발전의 역사와 현재 추진 중인 평택시 교통 문제 등 시정 현안에 대해 설명했다.

조국 조국혁신당 대표(가운데) [사진=조국혁신당]

조 대표는 "평택을 국회의원에 당선되면 평택 교통문제 해결을 최우선 과제로 실천하려 한다"며 평택시와의 유기적인 협력 체계를 갖춰 나가겠다고 약속했다.

그러면서 교통문제 해결을 위한 1차 공약으로 ▲KTX 경기남부역 신설 ▲세종시 '슈퍼BRT'와 같은 고급형 BRT 시범사업 등 광역교통망 개선을, 2차 공약으로 ▲고덕국제신도시 내 대중교통 선순환 시스템 등 시민들의 일상을 편하게 만드는 생활 밀착형 교통문제 개선을 제시했다.

조 대표는 "입체적이고 다각적인 접근으로 평택의 교통문제 해결을 현실화하는 국회의원이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com