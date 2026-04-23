익산시 '햇빛소득마을' 본격 추진…에너지 자립형 소득모델 구축

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태양광 발전 수익 환원 통한 지속가능 지역공동체 기반 조성

민관 현장지원단 운영 통한 사업 실행력 강화 및 확산 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 재생에너지를 활용한 주민 참여형 소득모델 '햇빛소득마을' 조성에 본격 나섰다.

시는 23일 태양광 발전 수익을 지역에 환원하는 햇빛소득마을 사업 추진을 위해 민관 협력 기반 현장지원 체계를 강화하고 있다고 밝혔다.

햇빛소득마을 관련 회의[사진=익산시]2026.04.23 lbs0964@newspim.com

햇빛소득마을은 마을공동체가 태양광 발전사업에 참여해 발생한 수익을 공동체 운영과 지역 발전 재원으로 활용하는 사업이다. 에너지 자립과 주민 소득 창출을 동시에 도모하는 지역발전 모델로 주목받고 있다.

시는 사업 실행력 강화를 위해 한국에너지공단과 한국전력, 한국전기안전공사, 한국농어촌공사 등이 참여하는 민관 합동 현장지원단을 구성해 운영 중이다. 지원단은 인허가와 계통 연계, 안전관리, 입지 검토 등 사업 전반을 지원한다.

관련 부서 협업체계도 강화했다. 대상지 발굴과 주민 참여 지원, 행정절차 이행 등 전 과정에 걸쳐 체계적 지원 기반을 마련하고 현장 중심 추진에 속도를 내고 있다.

최근 관계기관 회의에서는 추진 현황 공유와 전력 수용성, 전기 안전관리, 저수지 활용 가능성 등 주요 현안을 논의하며 실무 협력 강화에도 뜻을 모았다.

시는 정기 협의와 현장 점검을 통해 사업 추진 과정의 애로를 해소하고 안정적 정착과 확산에 행정력을 집중할 방침이다.

시 관계자는 "민관 협력 기반 현장지원 체계로 사업 실행력을 높이고 시민이 체감할 성과를 만들어 가겠다"며 "햇빛소득마을을 지역 활력 회복의 성공 모델로 키워가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com