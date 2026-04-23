부산시교육청 '토요 에코데이' 운영…환경 체험 강화

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기후위기 대응 교육 지속 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청창의융합교육원은 오는 25일부터 매주 토요일 부산환경체험교육관에서 학생과 가족을 대상으로 환경 체험 프로그램 '2026년 토요 에코데이'를 운영한다고 23일 밝혔다.

사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번 프로그램은 주말을 활용해 학생과 가족이 함께 환경의 소중함을 체험하고 친환경적 삶의 가치를 익히도록 마련했다. 탄소중립, 해양, 생활보건, 자원순환 등 다양한 주제를 바탕으로 체험 중심 활동을 진행한다.

참가자들은 강의식 교육 대신 놀이, 탐구, 만들기, 현장 체험 등을 통해 일상 속 작은 실천이 환경 보호로 이어질 수 있다는 점을 배우게 된다. 학교에서 이뤄지는 환경교육을 가정으로 확장해 생활 속 실천으로 연결하겠다는 취지도 담았다.

가족이 함께 참여하는 주말 프로그램으로 운영해 교육 효과를 높일 계획이다. 지난해 프로그램에 참여한 입상자 등이 강사로 나서 수업 설계와 실행 경험, 운영 사례를 전달한다.

한종환 창의융합교육원장은 "토요 에코데이는 학생과 가족이 함께 환경의 가치를 배우고 실천하는 뜻깊은 프로그램"이라며 "기후위기 대응과 지속 가능한 미래를 위한 체험 중심 환경교육을 지속 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com