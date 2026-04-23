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신한금융 '밸류업2.0' 발표..."주주환원율 상한 없앤다"

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  • 신한금융그룹은 23일 성장과 주주환원을 연계한 신한 밸류업 2.0을 공개했다.
  • 기존 주주환원율 50%를 조기 달성하고 PBR 정상화로 ROE·성장률 연동 산식을 도입했다.
  • 올해부터 2028년까지 3년 적용하며 DPS 10% 이상 성장과 자사주 소각을 지속한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작년 주주환원율 50% 조기달성...올해 상한 없애고 확대 추진

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신한금융그룹은 23일 그룹의 성장과 주주환원을 연계해 예측 가능성과 지속 가능성을 높인 새로운 기업가치 제고 계획인 '신한 밸류업 2.0'을 공개했다.

이번 발표는 2024년에 제시한 기업가치 제고 계획 중 주주환원율 50%를 조기 달성하고, 자사주 소각 계획도 속도감 있게 이행함에 따라 주가순자산비율(PBR)이 정상화되면서 새로운 주주환원 기준을 제시할 필요성이 커진 데서 출발했다.

신한은행 본사 전경. [사진=신한은행]

올해부터 2028년까지 3개년을 적용 기간으로 하는 이번 계획은 개별 수치를 목표로 제시하던 기존 방식에서 한 단계 나아가, 적정 수준의 CET1비율 관리를 기반으로 ROE와 성장률을 연동한 주주환원율 산식을 도입한 것이 핵심이다.

이를 통해 '그룹이 성장할수록 주주환원도 함께 커지는 예측·지속 가능한 체계'로 전환한다는 계획이다.

신한금융은 20지난 24년 7월 'ROE 10%', '주주환원율 50%', '자사주 5천만주 이상 매입·소각'을 27년까지 달성하겠다고 발표한 이후, 지난해 주주환원율 50.2%를 조기 달성했다.

이번에 신한금융은 기존 목표인 '주주환원율 50%'에서 'ROE와 성장률을 연계한 상한 없는 주주환원율'로 새롭게 제시했다.

이와 함께 'ROE 10% 이상'이라는 상향된 목표를 성장률과 연동시킨 주주환원율 산식을 도입하고, 매년 이사회에서 적정성 점검을 통해 주주환원의 안정성을 유지해 나간다는 방침이다.

또한 은행의 안정적인 수익을 기반으로 비은행 그룹사 경쟁력을 단계적으로 강화하기 위해 자본수익률(ROC)을 기반으로 그룹사별 자본을 재배분하고, 이를 그룹 전반의 성과측정·평가·보상 체계와 연계해 ROE를 제고해 나갈 계획이다.

신한금융은 올해 결산배당부터 3년간 비과세 배당을 시작하고, 잔여 재원은 기존의 '자사주 5000만주 이상 매입·소각' 계획을 지속적으로 이행하는 데 활용할 예정이다. 이와 함께 분기 균등배당 기조를 유지하면서 주당배당금(DPS) 규모는 매년 10% 이상의 성장을 목표로 이행해 나갈 계획이다.

아울러 전반적인 밸류업 목표의 이행 과정 및 결과를 지속적으로 소통하고, 매년 주주환원 관련 지향점을 점검해 이를 반영한 향후 3개년 계획을 지속적으로 투자자에게 제공할 예정이다.

장정훈 신한지주 재무부문 부사장은 "이번 계획은 단순히 주주환원율 목표 제시에 그치지 않고, 그룹의 성장과 주주환원이 함께 선순환하는 지속 가능한 체계를 구축한 데 의미가 있다"며, "신한금융은 앞으로도 ROE 제고를 통한 본질적 기업가치 증대와 예측 가능한 주주환원 체계를 바탕으로 주주가치를 높여 나가겠다"고 밝혔다. 

romeok@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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