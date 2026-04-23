전주시, 도심융합특구 공모 준비 착수…'직주락' 복합공간 조성

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산업·주거·문화 결합 전북 미래성장 거점 육성

[전주=뉴스핌] 이백수기자 = 전북 전주시가 산업과 주거, 문화 기능을 결합한 도심 혁신거점 조성에 나선다.

전주시는 국토교통부의 도심융합특구 공모에 대응하기 위해 본격적인 행정 절차에 착수했다고 23일 밝혔다. 공모는 오는 6~7월 중 진행될 것으로 예상된다.

전주시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.23 lbs0964@newspim.com

도심융합특구는 지방 대도시 도심에 기업과 인재를 유치하기 위해 산업·주거·문화 인프라를 집적한 고밀도 혁신 공간을 조성하는 국가 전략 사업이다. 삶과 일, 여가가 결합된 '직·주·락' 모델을 지향하며 규제 완화와 세제 혜택이 집중된다.

시는 지난해부터 국토교통부 정책 동향을 분석하고 내부 검토를 거쳐 공모 대응을 준비해 왔다.

올해 초 담당 부서를 지정한 데 이어 전북특별자치도와 유관기관과의 협의를 통해 전주형 전략 모델을 구체화하고 있다.

지난 2월부터 전문가 자문과 브리핑을 통해 계획을 보완했으며, 지난 13일에는 공모 대응을 위한 '도심융합특구 지정 추진 TF팀'을 구성했다.

TF팀은 건설교통국장을 중심으로 총괄대응반, 사업추진반, 전략수립지원반, 기획분석반 등 4개 반으로 운영되며, 전북연구원과 전주시정연구원, LH 전북본부 등이 참여한다.

국토교통부의 '제1차 도심융합특구 종합발전계획(2026~2035)'에 따라 대상이 인구 50만 이상 도시로 확대되면서 전주시는 지정 요건을 충족하게 됐으며, 호남권 유력 후보지로 주목받고 있다.

시는 탄소소재 국가첨단전략산업 특화단지와 피지컬 AI 핵심거점 등 기존 산업 기반을 활용해 이중 거점 전략을 구축하고, 미래 성장 산업을 발굴해 특구 경쟁력을 강화할 계획이다.

김성수 건설안전국장은 "도심융합특구는 전주가 지방소멸 위기를 극복하고 호남권 중심 도시로 도약하기 위한 핵심 전략"이라며 "공모 선정에 총력을 기울여 청년이 머무는 미래도시를 조성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com