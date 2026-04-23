케이카, "5월 중고차 시세, 주력 모델 중심 안정 전망"

거래량 많은 주력 모델 안정세…RV·SUV는 약세 지속

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 국내 최대 직영중고차 플랫폼 케이카가 5월 중고차 시세를 분석한 결과, 국산차는 전월 대비 1.8% 하락하고 수입차는 2.8% 내려갈 것으로 23일 예측했다. 전월의 국산 2.0%, 수입 3.3% 하락폭보다 낙폭이 줄어들었다.

케이카는 23일 국내 유통 중인 출시 10년 이내 740여 개 모델을 대상으로 분석했다 시장이 주력 거래 모델을 중심으로 안정화되는 추세를 보이고 있다고 설명했다.

이달 시세는 거래량이 많은 대표 차종의 안정성이 두드러질 전망이다. 그랜저(GN7), 더 넥스트 스파크, 레이 등 상위 거래 모델들이 전월과 동일한 시세를 유지했다. 준중형급에서도 더 뉴 아반떼(CN7)는 0.0%, 아반떼(CN7)는 0.2% 하락, 더 뉴 아반떼 AD는 0.4% 상승하며 보합 또는 소폭 변동에 그쳤다.

[사진=케이카]

반면 RV와 중·대형 SUV는 약세가 계속됐다. 더 뉴 팰리세이드는 2.2%, 올 뉴 카니발은 4.1%, 더 뉴 카니발은 2.7%, 더 뉴 쏘렌토 4세대는 2.6% 하락할 것으로 예상됐다. 다만 가정의 달을 맞아 패밀리카를 찾는 소비자에게는 가격 부담이 낮아진 매수 기회가 될 수 있다. 그간 높게 형성됐던 RV·SUV 일부 차종이 최근 조정을 거치며 합리적인 가격대로 진입하고 있기 때문이다.

수입차 전반으로는 하락세가 이어지지만 친환경차 중심으로 안정 흐름이 나타났다. 렉서스의 ES300h 7세대, 뉴 ES300h, UX300h, UX250h와 토요타의 알파드 4세대, 캠리(XV80), 프리우스 4세대, 프리우스 5세대는 전월과 같은 시세를 유지했다. 테슬라는 모델 Y 주니퍼가 3.6%, 모델 3이 4.9% 상승할 것으로 전망됐다.

케이카 PM팀 조은형 애널리스트는 "전월 대비 국산·수입 모두 하락폭이 줄었고, 특히 시장에서 꾸준히 거래되는 대표 모델의 시세가 보합권에 들어오면서 안정적인 흐름이 나타나고 있다"며 "수입차에서는 테슬라와 일본 하이브리드처럼 선호도가 높은 차량들이 강세를 보이고 있다"고 말했다.

y2kid@newspim.com