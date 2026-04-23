심덕섭 "농업소득 증대 기반 구축…농생명·식품 선도도시 도약"

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스마트농업 확산·농어촌 기본소득 추진 통한 소득기반 강화

김치산업단지 조기 안착 및 농축수산 고부가가치 산업 육성

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 심덕섭 고창군수 예비후보가 농업인 실질소득 향상을 기반으로 농생명·식품 선도도시 도약 구상을 제시했다.

심 예비후보는 23일 정책 브리핑을 통해 스마트농업 확대와 농축수산업 경쟁력 강화를 중심으로 한 농업 공약을 발표하며 "농업의 미래 경쟁력을 높여 농민 소득 증대와 지역경제 활성화를 이루겠다"고 밝혔다.

심덕섭 고창군수 예비후보가_23일 농생명 식품분야 공약을 발표했다.[사진=심덕섭 캠프' 2026.04.23 gojongwin@newspim.com

그는 로봇과 드론을 활용한 첨단농업 확대와 함께 외국인 근로자 확대를 통해 농어촌 일손 부족 문제 해소에 나서겠다고 강조했다. 민선9기에는 외국인 근로자를 4000명까지 확대해 안정적인 영농 기반을 구축하겠다는 구상이다.

농산물 부가가치 제고를 위한 대책도 제시했다. 320억 원 규모 김치산업단지 조기 안착을 통해 지역 농산물 판로를 확대하고 친환경 고창 한우 명품화, 스마트 양식업 도입 등으로 농축수산업 수익성 강화에 나서겠다는 방침이다.

로컬푸드 미식거리 조성을 통한 농업과 관광 연계 구상도 내놨다. 관광 소비가 농가 소득으로 이어지는 지역 순환경제 모델 구축이 핵심이다.

특히 농어촌 기본소득 조기 추진 공약도 제시하며 농어민 생활 안정 기반 강화 의지를 밝혔다. 시범사업 선정을 통해 농어민 기본소득 체계를 마련하고 실질적 소득 보전 효과를 높이겠다는 구상이다.

심 예비후보는 "성과로 입증한 정책 추진력을 바탕으로 농업 경쟁력과 군민 소득을 함께 높이겠다"며 지지를 호소했다.

gojongwin@newspim.com