우리은행, 공연 창작자와 관객 연결 플랫폼 '투더문' 22일 오픈

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공연 탐색부터 예매, 콘텐츠 소비까지 하나 채널서 이용, 통합 플랫폼

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 공연 창작자와 관객을 연결하는 문화 플랫폼 '투더문'을 지난 22일 오픈했다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행은 공연 창작자와 관객을 연결하는 문화 플랫폼 '투더문'을 지난 22일 오픈했다고 23일 밝혔다. [사진=우리은행]2026.04.23 dedanhi@newspim.com

투더문은 문화예술 생태계의 지속 가능한 동반성장 기반을 다지기 위해 기획됐으며, 공연 탐색부터 예매와 콘텐츠 소비까지 하나의 채널에서 이용 가능한 상생형 통합 플랫폼이다.

공연 탐색 메뉴인 'PYO(표)'는 성수, 홍대, 이태원 등 주요 문화 상권을 중심으로 정보를 제공해 관객이 본인의 동선에 맞춰 자연스럽게 공연을 발견하고 참여하도록 설계됐다. 아울러 '쇼룸' 메뉴는 △공연 티저 영상 △아티스트 인터뷰 △비하인드 콘텐츠 등을 제공해 공연 및 창작자에 대한 이해와 공감을 넓히는 콘텐츠 경험을 지원한다.

투더문의 핵심 메뉴인 '미니 스테이지'는 신진 아티스트와 중소 공연기획사에 실질적인 홍보 채널과 독립적인 예매 인프라를 지원한다.

플랫폼의 공정성과 안정성 확보에도 주력했다. 우리WON뱅킹과 분리된 독립 앱·웹 환경 및 전용 서버 인프라를 구축하고, 유량 제어 시스템과 매크로 방지 솔루션을 도입해 대규모 예매 상황에서도 공정한 접근 기회를 보장한다.

우리은행 김범상 티켓판매플랫폼팀장은 "투더문을 통해 창작자와 관객이 지속 연결되는 문화 생태계를 구축하는 데 중점을 둘 방침"이라며 "향후에도 플랫폼 기반으로 문화예술 분야 지원을 확대하고, 참여자 모두가 상생하는 구조를 단계적으로 고도화하겠다"고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com