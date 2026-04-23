카카오뱅크 '사업자 인증서', 국세청 홈택스·손택스 인증 수단 도입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사업자 등록증·신청서 없이 간편하게 발급, 웹 표준 기반 인증 환경 적용

개입사업자 고객, 매년 유료 인증서 발급 없이 전자세금계산서 발급 이용

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 자사 사업자 인증서가 국세청 홈택스 및 손택스의 인증 수단으로 도입됐다고 23일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 자사 사업자 인증서가 국세청 홈택스 및 손택스의 인증 수단으로 도입됐다고 23일 밝혔다. [사진=카카오뱅크]2026.04.23 dedanhi@newspim.com

'카카오뱅크 사업자 인증서'는 카카오뱅크가 2024년 4월 금융권 최초로 출시한 사업자용 민간 인증서 서비스로, 사업자등록증이나 신청서 등 서류 제출 없이 간편하게 발급할 수 있다. 인증서는 앱 내에 암호화된 형태로 안전하게 보관되며, 웹 표준 기반의 인증 환경을 적용해 별도의 프로그램 설치 없이 PC와 모바일에서 모두 편리하게 이용할 수 있다.

카카오뱅크 개인사업자 고객은 이번 도입으로 매년 유료 인증서를 발급받아야 하는 번거로움 없이, 카카오뱅크 앱에서 발급받은 사업자 인증서를 통해 홈택스와 손택스에서 간편 로그인과 단건 전자세금계산서 발급 업무를 이용할 수 있게 됐다.

카카오뱅크는 이번 국세청 연동을 시작으로 인증서 활용 범위를 순차적으로 확대해 나갈 계획이다. 향후 부가가치세 신고 등 주요 세무 업무까지 가능하도록 ▲전자세금계산서 대량 발급 ▲각종 세무 증명서 발급 ▲세금 신고 및 납부 등 다양한 국세청 업무를 지원할 예정이다.

카카오뱅크는 2025년 3월 조달청 '차세대 나라장터' 도입에 이어 이번 국세청까지 사업자 인증서의 사용처를 지속적으로 확대해왔다. 앞으로도 계속해서 사용처를 다양화하며 개인사업자 고객의 편의를 높여갈 계획이다.

dedanhi@newspim.com