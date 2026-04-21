카카오뱅크, 26개 금융사 한번에 조회 '숨은 계좌 찾기' 서비스 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 21일 금융 소비자 권익 보호를 위해 '숨은 계좌 찾기' 서비스를 출시했다.
- 26개 금융사의 흩어진 계좌를 카뱅 앱에서 조회하고 해지 및 잔액 입금을 한 번에 처리할 수 있다.
- 100만 원 이하이면서 1년 이상 거래 없는 비활동성 계좌를 대상으로 기부도 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'계좌 찾아보기 '실행시 전체 계좌 조회, '비활동성 계좌'도 표시
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크가 금융 소비자의 권익 보호 강화를 위해 '숨은 계좌 찾기' 서비스를 출시한다고 21일 밝혔다.
'숨은 계좌 찾기'는 은행과 상호금융 등 26개 금융사에 흩어져 있는 계좌를 카뱅 앱에서 한 번에 조회하고, 해지 및 잔액 입금까지 편리하게 처리할 수 있는 서비스다. 고객이 '계좌 찾아보기'를 실행하면 보유 중인 전체 계좌가 조회되며, 이 중 일정 기간 거래가 없는 '비활동성 계좌'가 표시된다. 이후 원하는 계좌를 선택해 해지하면 잔액이 본인 계좌로 입금된다.
카카오뱅크는 별도 메뉴를 구성했다. '카카오뱅크 AI' 대화를 통해서도 쉽게 접근 가능하며, '신청 이력' 메뉴를 통해 해지 내역도 확인할 수 있다.
이 서비스는 잔고 100만 원 이하이면서 1년 이상 입출금 거래가 없는 계좌를 대상으로 한다. 고객은 잔액을 본인 명의 계좌로 입금받거나, 서민금융진흥원에 기부할 수도 있으며 기부 시 영수증이 발급된다.
카카오뱅크는 "계좌 존재를 잊거나 해지가 번거로워 방치되는 금융자산이 많아 이번 서비스를 선보이게 됐다"라며 "앞으로도 고객 편의성과 혜택을 높이는 서비스를 지속적으로 선보이겠다" 말했다.
dedanhi@newspim.com