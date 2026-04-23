아라마크, 'ABC Day' 맞아 다양한 나눔활동 진행

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 아라마크는 지난 4월 16일 '글로벌 사랑 나눔의 날(ABC Day)'을 맞아 전국에서 임직원이 참여하는 사회공헌 활동을 진행했다고 밝혔다.

[이미지=아라마크]

ABC Day는 아라마크 임직원들이 지역사회 기여를 목적으로 참여하는 글로벌 프로그램이다. 올해 행사에는 전국 각 지사에서 약 150명의 임직원이 참여했으며, 구세군 서울후생원과 송죽원 등 전국 8개 복지시설을 중심으로 봉사활동이 진행됐다.

이번 활동은 현장 봉사와 함께 기부 프로그램도 병행됐다. 현장 참여가 어려운 임직원도 기부 방식으로 참여할 수 있도록 운영됐다.

아라마크는 이번 프로그램을 통해 임직원 참여 기반의 사회공헌 활동을 확대하고 조직 내 나눔 문화를 지속적으로 강화할 계획이라고 밝혔다.

아라마크 관계자는 "지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 말했다.

아라마크는 식음료 서비스를 중심으로 교육, 헬스케어, 스포츠·엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 사업을 운영하고 있다.

[이미지=아라마크]

whitss@newspim.com