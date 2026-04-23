전남광주통합특별시장 후보 경선 'ARS 오류'…시민연대 "진상 규명"

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"결과 뒤집을 만한 결정적인 사안…전면 무효화"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보 경선 과정에서 'ARS 오류' 사태와 관련해 지역 시민단체가 진상 규명을 촉구하고 나섰다.

국민주권사수 광주전남민주시민연대는 정청래 당대표와 최고위원 등 지도부 10명에게 경선 시스템 오류에 대한 진상 규명을 촉구하는 청원서를 발송했다고 23일 밝혔다.

ARS 먹통 진상규명 촉구. [사진=국민주권사수 광주전남민주시민연대] 2026.04.23 bless4ya@newspim.com

시민연대에 따르면 지난 12~14일 진행된 경선 과정에서 전남지역 시민 여론조사 2308건의 응답이 중단되는 이른바 'ARS 먹통' 사태가 발생했다.

시민연대는 "해당 오류는 중앙당 선관위도 '절차상 오류' 를 인정한 사안이다"며 "이는 가장 공정하고 깨끗하게 치러져야 할 민주당 경선이 시스템적으로 중대한 절차적 하자가 있었음을 드러낸 것이다"고 지적했다.

특히 "증발해 버린 2308표는 0.89%(약 290여표)차에 불과했던 최종 경선 결과를 충분히 뒤집을 만한 결정적인 숫자다"고 주장했다.

그러면서 "후보 간 합의로 재발신이 이뤄졌다고 하지만, 현재까지 그 과정이 투명하게 공개되지 않았고 데이터의 정상 반영 여부조차 확인되지 않고 있다"고 지적했다.

또한 "중앙당은 결선 투표와 관련해 권리당원 31만여명에게 투표를 안내했다고 밝혔으나, 실제 안내를 받지 못했다는 당원들의 증언과 민원이 속출하고 있다"며 "권리당원 투표율 및 득표율 등을 투명하게 공개해야 한다"고 강력 촉구했다.

시민연대는 끝으로 "민주당은 불공정 절차를 투명하게 밝히고 위법한 행위에 대한 증거 보전과 함께 절차상 문제시 선거를 전면 무효화해야 한다"고 말했다.

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