시흥시, 경기도 '광역교통시설부담금 종합평가' 2년 연속 최우수

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"경기도 내 광역교통 행정의 우수성을 다시 한번 입증"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 '2026년 경기도 광역교통시설부담금 종합평가'에서 2년 연속 최우수 기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다. 이로써 시는 경기도 내 광역교통 행정의 우수성을 다시 한번 입증했다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

이번 종합평가는 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」과 「경기도 광역교통시설부담금 부과ㆍ징수 및 광역교통시설 특별회계 설치 조례」에 따라 경기도 31개 시군을 대상으로 실시됐다.

경기도는 ▲광역교통시설부담금 징수관리 ▲체납관리 ▲기관장 관심도 등 3개 분야 9개 항목을 종합 평가해, 2025년도 광역교통시설부담금 운영 전반을 효율적으로 관리한 우수기관을 선정했다. 특히 시는 이번 평가에서 적극적인 체납 관리와 부서 간 긴밀한 협조를 통한 적시 부과로 높은 점수를 받았다.

시는 이번 평가에서 최우수상을 받으며, 2021년 장려상, 2022년 최우수상, 2024년 장려상, 2025년 최우수상에 이어 2026년까지 총 5개년도 수상이라는 값진 성과를 달성했다. 특히 2025년과 2026년 2년 연속 최우수 기관에 선정되며 광역교통 행정 분야에서의 탁월한 역량을 지속적으로 인정받고 있다.

시는 이번 수상으로 경기도지사 기관 표창과 개인 표창, 700만 원의 시상금을 받게 된다.

박영덕 안전교통국장은 "지난해에 이어 2년 연속 최우수 기관으로 인정받게 돼 매우 기쁘다"라며, "앞으로도 철저한 부담금 징수ㆍ관리와 체납 예방에 최선을 다해 지역 교통 발전에 이바지하겠다"라고 밝혔다.

1141world@newspim.com