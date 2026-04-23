LS머트리얼즈, 美 핵융합 프로젝트에 부품 첫 공급…신시장 물꼬

초기 레퍼런스 확보로 후속 수주 기대

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 =LS머트리얼즈가 미국 핵융합 발전 실증 프로젝트에 고출력 울트라캐패시터(UC)를 공급하며 차세대 전력 인프라 시장 공략에 속도를 낸다. 높은 기술력이 요구되는 핵융합 분야에서 첫 공급 레퍼런스를 확보함에 따라 향후 상용화 단계에서의 대규모 후속 수주 기반을 마련했다는 평가다.

LS머트리얼즈는 미국 에너지 기업의 핵융합 발전 상용화를 위한 실증 프로젝트에 UC를 공급한다고 23일 밝혔다. 이번 프로젝트에는 1000개 이상의 대형 UC 모듈이 적용되며, 0.06초 만에 15MW급 전력을 출력해 핵융합 장치 운용에 필요한 순간 전력을 공급하게 된다. 이는 수천 가구가 동시에 사용하는 전력을 즉시 공급할 수 있는 성능이다.

LS머트리얼즈 직원들이 군포공장에서 캐패시터를 생산하고 있다. [사진=LS머트리얼즈]

회사 측은 핵융합 발전용 고출력 UC가 기술 난도가 높고 검증 기준이 엄격한 만큼, 초기 레퍼런스를 확보한 기업 중심으로 수주가 확대될 가능성이 크다고 설명했다. 특히 인공지능(AI) 데이터센터 확산으로 전력 수요가 급증하며 글로벌 핵융합 투자가 확대되고 있어 고출력 전력 제어가 가능한 UC 수요도 함께 증가할 것으로 전망된다.

LS머트리얼즈는 이번 수주를 계기로 풍력터빈과 UPS 중심의 기존 사업 구조를 핵융합, 수소연료전지, 전력망 안정화 등 차세대 분야로 넓혀가고 있다. 중·대형 UC 시장은 현재 과점 구조로 형성되어 있어 시장 성장에 따른 직접적인 수혜가 기대된다.

핵융합 발전은 태양과 동일한 원리로 에너지를 생산하는 기술로 현재 미국과 유럽, 중국 등 주요 국가가 대규모 프로젝트를 추진 중이다. LS머트리얼즈는 고출력 성능을 앞세워 핵융합을 포함한 차세대 전력 인프라 시장에서 선도적 입지를 강화해 나갈 계획이다.

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "이번 공급은 상용화 시장 진입을 본격화하는 중요한 전환점"이라며 "수소연료전지, AI 데이터센터, 전력망 안정화 등 차세대 전력 인프라 시장으로 수주를 확대해 나겠다"고 밝혔다.

aykim@newspim.com