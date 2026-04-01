AI 데이터센터 전력망 올라탄 LS머트리얼즈

연 150억 매출 기대…UC와 함께 새 성장축 부상
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS머트리얼즈가 인공지능(AI) 데이터센터 전력 공급망에 진입했다.
LS머트리얼즈는 1일 자회사 LS알스코가 글로벌 수소연료전지 기업에 탈황장치 부품 공급을 시작했다고 밝혔다.
이 기업은 북미 빅테크 데이터센터에 연료전지 기반 분산형 전력을 공급해온 곳으로 알려졌다. 연료전지는 데이터센터 전력 수요가 급증하는 상황에서 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 핵심 인프라다.
LS머트리얼즈는 이번 공급 계약을 발판으로 글로벌 연료전지 밸류체인 내 입지 확대에 나설 계획이다.
핵심 제품은 탈황장치 모듈이다. 이 제품은 연료 내 황 성분을 제거해 연료전지의 수명과 효율을 유지하는 필수 부품이다. LS알스코는 해당 모듈 국산화에 성공했고, 이를 바탕으로 가격 경쟁력과 공급 안정성을 갖췄다.
실적 기여도 기대된다. 회사는 탈황장치 모듈 매출이 올해 150억원 이상을 기록할 것으로 보고 있다. LS머트리얼즈의 2025년 연결 매출 약 10% 수준이다. 시장에서는 이 사업이 울트라캐패시터(UC)와 함께 실적 성장을 떠받치는 한 축으로 자리잡을 가능성에 주목하고 있다.
홍영호 LS머트리얼즈 대표는 "이번 탈황장치 모듈 공급을 시작으로 AI 데이터센터 전력 공급망 진입을 확대할 계획"이라며 "연내 UC 제품도 신규 공급을 목표로 긴밀한 협의를 이어가고 있다"고 말했다.
수소연료전지는 탄소 배출이 적고 전력 효율이 높아 차세대 데이터센터용 분산 전력 솔루션으로 주목받고 있다. 업계에서는 글로벌 연료전지 시장이 2025년 56억달러에서 2030년 180억달러 규모로 커질 것으로 보고 있다.
syu@newspim.com